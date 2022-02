La grotte de Lourdes rouvre après deux ans de fermeture, les pèlerins sont ravis

La grotte de Lourdes rouvrait ce vendredi 11 février vers midi, après deux ans de fermeture ! Les pèlerins étaient nombreux hier, près de 200 à faire la queue, sous la pluie, pour venir à nouveau caresser le rocher, là où Bernadette Soubirous a eu une apparition de la Vierge Marie en 1858. Des milliers de personnes sont quant à elle venues prier à midi devant la grotte, à cette date anniversaire du 11 février, puisque c'est ce jour là que Bernadette Soubirous a eu sa première apparition.

Des pèlerins émus

Il y avait du gel hydroalcoolique à l'entrée pour limiter les risques liés au Covid-19. Et l'émotion parmi les pèlerins était très forte. Christian, venu de Meuse, et habitué de Lourdes, était l'un deux. Il a 75 ans et il était en fauteuil roulant, poussé par sa fille. Après des soucis de santé c'était important pour lui de revenir toucher la grotte. "Je voulais remercier Notre Dame de Lourdes. Il y a un an à cette époque-ci on me découvrait un cancer sur la colonne vertébrale. L'opération s'est bien passée. Je voulais dire merci car je ne m'en sors pas trop mal. Pouvoir retoucher le rocher, je n'y croyais pas. On est traversé d'un moment de grâce".

Christian, 75 ans, tenait à venir à la grotte de Lourdes Copier

Même sous la pluie, les pèlerins sont venus en nombre dans la grotte de Lourdes © Radio France - Manon Meyer

Mais malgré cette réouverture, les pèlerins ne sont pas encore revenus en nombre. En février il y a normalement une très grande majorité d'Italiens, mais avec la crise sanitaire, beaucoup manquaient à l'appel.