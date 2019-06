La Guardia Civil ne veut pas voir de drapeau catalan sur les plaques d'immatriculation françaises

La Guardia Civil ne plaisante pas avec les automobilistes français qui apposent un drapeau catalan sur leurs plaques d'immatriculation. Un couple de Formiguères (Pyrénées-Orientales) vient d'en faire les frais à la frontière entre l'Espagne et l'Andorre.

La frontière entre l'Espagne et l'Andorre

Pyrénées-Orientales, France

Les habitants des Pyrénées-Orientales sont nombreux à avoir remplacé le "66 classique" sur leur plaque d'immatriculation par un drapeau catalan. Une modification qui ne plait pas aux autorités espagnoles. Elles estiment qu'une fois modifiées, les plaques ne sont plus conformes à la réglementation. Ces dernières années plusieurs automobilistes français ont été contrôlés par la Guardia Civil et ont du retirer les autocollants.

Un contrôle très tendu

La mésaventure est arrivée la semaine dernière à un couple de Formiguères qui se rendait dans la Principauté d'Andorre par la Seu de Urgell en Catalogne. A l'arrivée au poste frontière, la Guardia Civil a demandé à Gilbert et Colette Mijoule de s'arrêter. "Ce qui les intéressait, c'était clairement les plaques d'immatriculation, explique Gilbert. L'agent nous reprochait l'autocollant avec le drapeau catalan et il nous a demandé de l'enlever". Sur la plaque de la voiture, le couple avait rajouté au numéro 66, un drapeau catalan et le mention en Français "Pays Catalan".

Je n'étais pas d'accord pour enlever le drapeau catalan. Je me suis mise en colère, mais l'agent de la Guardia Civil avait l'air tellement furieux, que je me suis résolue à arracher l'autocollant. (Colette)

Le ton est rapidement monté lors du contrôle. Les gendarmes espagnols ont saisi les papiers du couple. Colette et Gilbert ont pu repartir après une heure d'attente, mais avec une plainte contre eux pour manque de respect envers les forces de l'ordre.

La plaque de la voiture de Colette et Gilbert avec le drapeau catalan -

La Guardia civil accusée de faire de la politique

Colette est furieuse. "C'est inadmissible dit-elle. J'ai pris ça comme une atteinte à mon identité catalane. Nous circulons presque tous les jours sur les routes espagnoles, notamment du côté de Puigcerda avec le drapeau catalan sur la plaque d'immatriculation. En plein conflit avec les indépendantistes, cet incident est encore la preuve que l'Espagne n'est pas un pays de liberté et de démocratie."

La Guardia Civil fait de l'anti-catalanisme primaire (Gilbert)

Coté français, la police et la gendarmerie tolèrent ces modifications de plaques qui n'affectent pas le numéro d'immatriculation.

