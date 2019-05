La Guerche-sur-l'Aubois tient à son camping

La Guerche-sur-l'Aubois, France

C'est le cas de la petite ville de La Guerche-sur-l'Aubois, 3.300 habitants à l'Est du Cher, en direction de Nevers. Le camping de Robinson vient de rouvrir pour la nouvelle saison.

Le camping de Robinson à La Guerche sur l'Aubois propose de 6 chalets et trente-cinq emplacements nus © Radio France - Michel Benoit

Le camping de Robinson, c'est pour ceux qui aiment le calme et la nature reconnait bien aisément Aurore Piat, l'une des trois agents d'accueil. Un camping municipal : 35 emplacements nus et 6 chalets, jusqu'à 8 personnes pour certains. La mairie a investi environ 100.000 euros sur un an et demi pour redonner un coup de jeune à ces chalets qui datent du début des années 80 : " On a tout refait du sol au plafond, on a changé le matériel des cuisines, les sanitaires, tout est neuf à l'intérieur, décrit Guy Henri, adjoint au maire de La Guerche-sur-L'Aubois. Ce n'est pas facile. C'est toujours le problème des investissements. L'argent, il ne tombe pas du ciel. Les chalets, on les loue bien le weekend, parfois à la semaine ou à la quinzaine et là, il y a des retombées économiques pour les commerces locaux puisque les vacanciers doivent bien se nourrir."

Les campeurs peuvent se baigner et pécher dans l'étang de Robinson, voisin du camping. © Radio France - Michel Benoit

Le camping du Robinson accueille environ 3000 personnes par an, mais, les camping cars, des hollandais, allemands, Belges qui descendent vers le Sud et ne restent qu'une nuit, et les retombées sont très faibles. En pleine saison, le camping de La Guerche-sur-l'Aubois affiche un taux de remplissage de 85 %. Une belle performance, mais la saison est trop courte pour envisager l'achat de bungalows. L'activité reste déficitaire d'environ 20.000 euros par an confie Cathy Bonnard, secrétaire générale adjointe à la mairie de la Guerche : " Le budget pour la saison est de 50.000 euros. Le camping amène environ 30.000 euros de recettes. A vous de faire le calcul. La Loire à vélo, pour l'instant, n'a pas d'impact important pour nous. On en fait partie, mais on est un peu excentré. Ce n'est pas facile d'attirer du monde. On a pourtant de magnifiques sites à découvrir, à proximité : les jardins d'Apremont, la halle de Grossouvre, la tuilerie de Sauvard."

Les chalets ont été entièrement rénovés, les sanitaires notamment. © Radio France - Michel Benoit

Sans oublier le bec d'Allier tout proche. Les campeurs peuvent également nager dans l'étang voisin ou y pêcher. Pas de problème de cyanobactéries par fortes chaleurs.. En tout cas, les chalets rénovés intéressent beaucoup Jérémy : il accueille régulièrement des clients pour son élevage de chevaux : " C'est un cadre idyllique et c'est moins cher qu'un hôtel. Les rénovations sont de bonne qualité. Franchement, ça a l'air très bien. Il faut venir à La Guerche !" Une région à découvrir si vous aimez également les randonnées, à cheval ou en VTT...