Tennis : la guerre des clans est déclarée au Nice LTC

Sur le court en terre battue au Nice LTC, la fontaine à eau ne fonctionne plus.

Salade niçoise au Lawn Tennis Club. Au sein de ce prestigieux club de tennis, le climat délétère a mis fin à la Hopman Cup, tournoi dans lequel a joué cet été le n°1 mondial Carlos Alcaraz . La coupe devait rester au Parc Impérial pour les cinq prochaines années.

ⓘ Publicité

Une pétition , publiée en août dernier a été un détonateur dans ce club. Les 224 signataires déplorent un "club à l'abandon" et demandent à "revoir les fondements actuels de la gestion du club". Les 1200 membres déboursent tous les ans une cotisation de 921 euros par an et 80 euros pour la location d'un casier.

"Je veux retrouver le club de mon enfance. Les grillages sont rouillés, il n'y a plus de poignée sur les portes, il n'y pas d'eau qui coule à la fontaine", déplore Dimitri Cohen à l'initiative de la pétition.

La porte est cassée sur l'un des courts de tennis. © Radio France - Emma Dehoey

Le joueur de tennis nous fait la visite des vestiaires. Dans une des douches, la mosaïque est brisée. La peinture s'écaille. Il y a une tâche noirâtre. "C'est insalubre, je ne me laverai jamais ici moi. C'est indigne. Le club est laissé à l'abandon", s'exclame Dimitri Cohen.

Dans la douche du club de tennis, une tâche noirâtre et des carreaux cassés. © Radio France - Emma Dehoey

La guerre des clans

Le président du club Franck Balabanian réfute ces accusations. "Nous avons investi pendant les deux années précédentes 250 000 euros." "Ce ne sont que des mensonges, ce club c'est mon bijou. J'en prends soin", avoue avec émotion l'un des gardien du club.

Parmi l'un des signataires, l'ancien directeur des sports au Nice LTC Didier Frantz dénonce la gestion de club par la présidence : "Les dirigeants ont oublié que les vrais propriétaires du clubs sont les membres. Ils ont abandonné le club. Les gens veulent de nouvelles élections." Le retraité ambitionne de prendre la place de l'actuel président.