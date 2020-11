Au Pont-de-Beauvoisin, deux communes collées, l'une en Savoie et l'autre en Isère, la toiletteuse de la Savoie est ouverte Celle de l’Isère est fermée et elle a porté plainte. En plein confinement, elles ont des informations contradictoires sur leur possibilité d'ouvrir en "click & collect".

Reconfinement : la guerre des toiletteuses pour chiens au Pont-de-Beauvoisin, entre Savoie et Isère

Le confinement et ses règles sont parfois complexes à comprendre, et cela peut donner des situations très tendues, comme au Pont-de-Beauvoisin, deux communes collées, portant le même nom, l'une est en Savoie et l'autre en Isère. Ici, ce sont les toiletteuses pour chiens qui sont en conflit.

Une toiletteuse pour chien et chat est ouverte, celle qui est sur le côté Savoie de la commune, avec l'appui de la préfecture. Coté, Isère son homologue est fermée en se justifiant par les règles du confinement imposées aux commerces et elle a même déposé une plainte pour concurrence déloyale.

Des directives contradictoires selon les interlocuteurs

Les deux toiletteuses rencontrées par France Bleu Pays de Savoie sont de bonne foi, seulement voilà, elles ne se réfèrent pas aux mêmes autorités dans cette période si compliquée au niveau sanitaire et économique. L’interprétation des textes est donc différente.

Julia veut montrer patte blanche. Elle a ouvert en "click & collect", comme pourrait le faire une librairie. Elle a donc installé un portillon devant son salon, elle récupère ainsi les animaux et s’adressent aux maîtres, masquée, à distance et à l’extérieur. « J’ai le droit », justifie t’elle, « j’ai vérifié auprès de la préfecture, j’ai un document écrit qui me dit que je peux travailler dans ces conditions ».

"Je suis dans la loi, j'ai adapté mon commerce aux mesures sanitaires, je n'ai aucun contact proche avec les maîtres des animaux - Julia, 21 ans qui a ouvert tout récemment

Julia s'est installée il y a quelques mois à peine, elle est soulagée de pouvoir rouvrir © Radio France - Anabelle Gallotti

Mais face à elle il y a Laetitia et Camille, toiletteuses installées au Pont-de-Beauvoisin, en Isère, qui montrent les crocs. Deux plaintes ont été déposées car « c’est de la concurrence déloyale » explique Camille, « et par ailleurs, c’est interdit, c’est donc une infraction d’ouvrir ».

Pourtant, ces deux professionnelles ont reçu elles aussi un document de la préfecture de l’Isère leur disant qu’elles pouvaient ouvrir. Sûrement un peu dépassés par tout cela, ces deux toiletteuses se fient plutôt à des interlocuteurs du syndicat professionnel du chat et du chien qui leur indiquent que ces salons doivent rester fermer.

Un autre syndicat la Fédération française des artisans du toilettage animalier (FATA) assure lui que les toiletteurs peuvent travailler.