La guerre en Ukraine impacte jusqu’aux serristes vauclusiens

On vit une crise due à la guerre en Ukraine. Les prix des matières premières flambent avec des conséquences sur tous les secteurs d'activité. Les transporteurs, les taxis, les artisans et les agriculteurs sont impactés comme tous ceux qui doivent utiliser leur véhicule pour aller travailler.

Cette hausse du prix des carburants les pros ne peuvent pas la répercuter il va falloir trouver ses solutions de repli. Particulièrement sensible à ce problème le président régional de la FNTR - la fédération nationale des transports routiers - Jean-Yves Astoin, chaque mois il va chercher 180 000 litres de carburant à Fos pour alimenter sa flotte de 30 camions et la station-service. Chaque augmentation de quelques centimes lui coûte très cher.

Le diesel devient plus avantageux que le gaz

Taxi médical et de tourisme à Entrechaux Cédric Victoireest confronté à la hausse des carburants et même si des dispositifs permettent d'amortir les hausses il fait jouer la solidarité professionnelle pour trouver les meilleurs prix mais ce genre de solution n'est pas applicable partout et par tout le monde. Certains qui avaient fait des efforts pour polluer moins se retrouvent coincés aujourd'hui, comme les camionneurs qui étaient passés au gaz et doivent revenir au diesel.

Cette crise elle ne touche pas que les transporteurs

Bien d'autres secteurs d'activité ont besoin d'énergie en particulier chez nous les serristes qui utilisent du gaz pour chauffer leurs serres. Parmi les revendications des transporteurs il y a l'indépendance énergétique qui passe selon eux par des biocarburants produits en France.

Reportage :