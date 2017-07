La guinguette de Tours-sur-Loire connait encore un énorme succès populaire, cet été

Ouverte depuis le 12 mai, la guinguette de Tours-sur-Loire connait, cette année encore, une forte affluence en soirée. Le public déborde même fréquemment sur les quais de Loire, notamment les soirs de concerts, où la guinguette est victime de son propre succès.

La guinguette de Tours-sur-Loire connait encore un énorme succès populaire, cette année. Installée près du pont Wilson pour la 12ème année consécutive, elle est devenue un point de ralliement incontournable pour beaucoup de tourangeaux de tous âges. Pierre, 60 ans, est l'un d'entre eux.

"Je passe tous les jours, prendre mon petit café. Je retrouve des copains. Comme je suis retraité, ça m'occupe, et c'est un lieu de rendez-vous sympa". Pierre, retraité

Les quais de Loire sont régulièrement envahis par les clients qui ne peuvent pas s'assoir à la guinguette

Généralement, l'ambiance à la guinguette est très calme, entre l'ouverture, à 11H du matin, et la fin d'après-midi. Ensuite, difficile d'entendre le bruit de la Loire et le chant des oiseaux. Les soirs de concerts, notamment, la guinguette est victime de son succès : difficile de chiffrer l'affluence exacte, mais certains soirs, il y a probablement plus de 1 500 personnes, pour seulement 400 chaises. Laetitia Odet, responsable du bar principal, ne conteste pas qu'on est parfois au-delà du trop-plein.

"C'est vrai qu'il y a parfois un trop-plein de public. Ca peut être sympa lors certaines soirées festives, mais sinon ça n'est pas très agréable pour nous non plus, parce qu'on n'a pas le temps de discuter avec les gens, au bar. On préférerait aussi un lieu plus intime, avec moins de monde, mais on ne peut pas fermer les accès, évidemment". La responsable du bar principal

Après avoir fait la queue au bar, beaucoup de visiteurs s'éloignent donc sur les quais de Loire, dans des zones moins surpeuplées. Clément, 16 ans, vient au moins une fois par semaine.

"Pour moi, c'est presque une deuxième maison, pendant l'été. Le soir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça qu'ils ont créé d'autres bars, à droite du pont, et au tonneau, là-bas à gauche. Et si on n'a pas de place, on vient se caler au bord de l'eau, à la fraîche, et on est bien" Clément, client régulier

Peu d'incidents à la guinguette, mais quelques violences dans les rues voisines, à l'issue de soirées arrosées

Malgré la foule, il y a peu d'incident à la guinguette. En revanche, la police de Tours affirme qu'il y a régulièrement des violences, ou des vols, vers 1H du matin, dans les rues voisines, à la fin des soirées arrosées. Des soirées à l'issue desquelles les fêtards oublient aussi beaucoup de choses. Léa est serveuse, au bar principal, où sont ramenés les objets trouvés.

"On a beaucoup de clés, de clés de voitures. Beaucoup de cartes bleues, aussi. Je pense que les gens font opposition, car ils ne viennent jamais les chercher. On a aussi des lunettes, des pulls...on garde tout ici, au moins jusqu'à la fin de la saison. J'invite les gens à venir rechercher ce qu'ils ont pu oublier ici". Léa, serveuse au bar principal.

La guinguette de Tours-sur-Loire fermera ses portes le 30 septembre. Ca laisse le temps d'y passer encore quelques belles soirées.