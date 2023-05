La guinguette de Tours-sur-Loire est ouverte jusqu'au 30 septembre 2023

Stéphanie, par exemple, a découvert la guinguette de Tours dès la première édition, il y a 19 ans. Maintenant, elle y vient avec sa fille d'une dizaine d'années : "C'est quelque chose que j'attends tous les ans, la réouverture de la guinguette. Ca signifie la détente, les vacances, le soleil. J'y viens au moins une fois par semaine, de mai à septembre, plutôt en journée car je trouve qu'il y a trop de monde le soir".

En soirée, les 400 places assises de la guinguette centrale affichent complet, la plupart du temps.

Les soirs d'affluence, du jeudi au samedi, plus de 2.000 personnes passent aux différents bars dont Laetitia Odet est responsable : " On touche toutes les générations, à part peut-être les jeunes adolescents. Et on a aussi des gens de beaucoup de milieux sociaux différents. C'est notre objectif, de toute façon".

Les habitués vont découvrir quelques nouveautés, cette année, comme le bar du bas, l'embarcadère, agrandi pour offrir maintenant une cinquantaine de places. Une nouvelle scène sur pilotis a par ailleurs été construite au Foudre.

Deux balcons ont été ajoutés au bar principal. Autre nouveauté, juste à coté : une grande table ronde autour de laquelle huit personnes s'assoient sur des sièges de balançoire. Une innovation appréciée par Jeanne et Clément, 20 ans : "Ca attire l'oeil quand on arrive. Du coup, on a directement envie d'essayer et c'est très sympa, ça change...en plus, tu sens bien l'air de la Loire, bref il y a moyen de passer des bonnes soirées ici".

La table-balançoire, une des nouveautés de l'année à la guinguette principale de Tours-sur-Loire - ©Boris Compain

Au total, une cinquantaine de personnes travaillent à la guinguette de Tours-sur-Loire. Elle est ouverte jusqu'au 30 septembre, avec presque tous les jours des animations : concert, danse, cinéma en plein air ou marché de producteurs et vignerons locaux, par exemple. Le programme complet des animations est à retrouver sur le site de la guinguette du petit monde .

La guinguette principale est ouverte du 3 mai au 30 septembre, tous les jours de la semaine, de 11h à 00h30.

Chez Dupont : du mercredi au dimanche. Ouverture à partir du 5 mai, jusqu’au 17 septembre.

Le Foudre : ouverture à partir du 11 mai, jusqu’au 16 septembre.