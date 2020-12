La guinguette le Bleu Bleu va être détruite à Toulouse

Le Bleu Bleu est une institution toulousaine en bord de Garonne pour certains, un bâtiment illégal et dangereux pour les autres. La Préfecture et la Mairie de Toulouse viennent de décider sa démolition, ce vendredi 4 décembre.

Quelques jours après la disparition de Gilbert Vivien, le patron de la guinguette le Bleu-Bleu à Toulouse, la mairie et la préfecture annoncent la destruction du bâtiment qui abritait le lieu, en bord de Garonne. Une construction illégale selon les autorités qui dénoncent une absence de permis de construire associée à des éléments qui rendent le maintien du bâtiment dangereux.

Un bras de fer avec le collectif Bleu Bleu

"Cet établissement, outre sa situation sur un terrain public et en zone inondable, était bâti sans permis de construire. Or, aujourd'hui, il présente, d'après les conclusions rendues le 3 décembre par un expert mandaté par la Mairie de Toulouse, une grande dangerosité structurelle", indique le communiqué de la Préfecture de Haute-Garonne.

Mais, les amateurs de la "guinguette non officielle de plein air offrant une atmosphère bucolique en bordure de Garonne depuis plus de 40 ans" ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont lancé une pétition pour s'opposer à sa destruction. Et ils viennent de lancer un appel, ce vendredi, pour se réunir sur le site et s'y opposer physiquement.

La Mairie de Toulouse dit souhaiter voir "perdurer l'esprit de convivialité du lieu, mais dans un cadre légal, sécurisé et respectueux de l'environnement immédiat et fragile du site". Un appel à projets doit donc être lancé prochainement pour rechercher une solution de guinguette éphémère, démontable, qui pourrait s'installer en lieu et place du Bleu Bleu.