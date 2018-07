Bordeaux, France

La Halle Boca, c'est le nouveau nom de la halle Debat-Ponsan construite en 1938 et qui accueillait jusqu'à ces dernières années les abattoirs de Bordeaux. Un tiers des 275 mètres de longueur a été démoli pour laisser la place à deux espaces distincts. D'un côté la Halle Baca, la partie rénovée de la hall Debat-Ponsan, proposera un concept de restauration. De l'autre des bâtiment neufs. Ils accueilleront un hôtel 4 étoiles de la marque Hilton Garden Inn avec 166 chambres réparties sur neuf niveaux, des salles de séminaire et un restaurant. Un centre d'affaires voit également le jour. les premières sociétés sont déjà installées : AG2R La Mondiale qui y a transféré son siège régional et ouvert une agence, Cordier filiale du groupe In Vivo et Macif Direct. Le centre proposera 10 500 m2 de bureaux. Une crèche Les petits Chaperons Rouges est attendue en rez d'immeuble.

Un food court avec 16 stands et un bar central

Selon les responsables du projet (Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole d'Aquitaine propriétaires, Scaprim pilote de la commercialisation) 70% des espaces sont déjà commercialisés en ce qui concerne l'hôtel et le centre d'affaires. Un taux qui monte à 80% pour les commerces. Les premiers noms des enseignes de la Halle Boca ont d'ailleurs été dévoilés. Le "food court" La Boca accueillera 16 stands de restaurants et un bar central. Ce sera un vrai concurrent des Halles de Bacalan au pied de la Cité du Vin. L'enseigne italienne Vapiano s'implantera pour la première fois à Bordeaux tout comme la brasserie à thème américain et mexicain Indiana Café. Dernier nom annoncé avant une nouvelle salve à la rentrée de septembre : le Garde Manger, restauration rapide annexe de la Petite Gironde qui possède déjà une adresse sur l'avenue Thiers.