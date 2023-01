La halle Brusson de Villemur-sur-Tarn sera bien réhabilitée promet le promoteur

"La halle Brusson de Villemur-sur-Tarn sera bien réhabilitée" assure Dominique Laplace, directrice du pôle friches et reconversions au sein du groupe immobilier Essor. Dans cette halle Brusson, pendant plus de cent ans, des pâtes, des biscottes et les célèbres cheveux d'ange ont été fabriqués. L'ancien site industriel, qui était à l'abandon, a été touché par un violent incendie lundi. L'incendie ne remet pas en cause, donc, le projet de réhabilitation : "nous sommes engagés avec la commune de Villemur dans le cadre d'une promesse de vente et nous confirmons notre motivation pour faire aboutir le projet", déclare ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie, Dominique Laplace du groupe Essor.

Le calendrier des travaux sera décalé

Concernant les dégâts provoqués par l'incendie, qui a duré un peu plus de deux heures, on sait qu'"une partie des planchers a brûlé, la toiture s'est effondrée. Le feu a duré un peu plus de deux heures, mais les murs en briques ont tenu."

Les travaux de réhabilitation devaient débuter en 2024 pour une livraison en 2026, mais le calendrier sera décalé de quelques mois, confirme Dominique Laplace : "on va tenter d'en savoir plus sur l'ampleur des dégâts, on attend la dépollution, les expertises pour mettre en œuvre un calendrier prévisionnel de travaux."

Les Villemuriens, que France Bleu Occitanie a rencontré mardi, se disent très peinés par cet incendie, "certainement d'origine criminelle" selon la mairie. Les intrusions dans les bâtiments vides, sont régulières, certains taguent les façades. Un incendie avait déjà eu lieu en 2014, 2.500 m² avaient brulé. Pourtant la mairie avait fait murer les ouvertures jusqu'au 1er étage, les grilles étaient cadenassées.

Un projet de musée, d'hôtel de charme, de pôle santé...

En quoi consistait le projet d'Essor pour réhabiliter l'ancienne halle Brusson ? Dominique Laplace, directrice du pôle friches et reconversions au sein du groupe immobilier, le détaille sur France Bleu Occitanie : "on avait prévu de créer un hôtel de charme pour recevoir des séminaires, des événements, couplé à un espace bien-être, spa sur les bords du Tarn. On voulait aussi installer des cafés et salons de thé en rez-de-chaussée pour la convivialité, recréer des jardins ouverts à tous les habitants. On avait prévu quelques commerces, complémentaires du centre-ville, en bordure en route."

Dans le bâtiment principal, la responsable au sein du groupe Essor évoque aussi la construction de logements et d'un espace de coworking auquel le bailleur social La Cité Jardin voulait être associé. "On voulait aussi créer un petit pôle santé sur le site pour les habitants alentours et les résidents de l'Ehpad voisin. Sans oublier un musée pour raconter l'histoire du site et y réunir des artisans d'art afin de faire vivre la mémoire des lieux.