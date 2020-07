La Halle : le magasin de Guéret sauvé. Ceux de La Souterraine et d'Aubusson dans l'attente

Le groupe qui possède La Halle Mode et La Halle aux Vêtements a été partiellement racheté ce mercredi 8 juillet. Le magasin de Guéret est repris. En revanche l'avenir s'annonce plus sombre pour ceux d'Aubusson et de La Souterraine, toujours dans l'attente.