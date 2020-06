La Halle : réponse le 8 juillet pour l'avenir des dépôts logistiques dans l'Indre

Les salariés des dépôts de La Halle de Montierchaume et d'Issoudun manifestent leur colère

Quel avenir pour les près de 500 salariés des dépôts logistiques de La Halle dans l'Indre ? La société est placée en redressement judiciaire. Les candidats à la reprise avaient jusqu'au 24 juin pour formuler et améliorer leur offre. Des offres qui ont été déposées ce lundi devant le tribunal de commerce de Paris, lequel rendra sa décision le mercredi 8 juillet à 14 heures.

Des offres pour Montierchaume et Issoudun

Parmi les offres qui ont été déposées, le groupe Beaumanoir s'intéresse de près au dépôt logistique de Montierchaume. Dans son offre, 155 emplois sur les 202 actuels seraient conservés sur le site près de Châteauroux. Si l'offre est retenue, ce serait un moindre mal. En revanche, la casse sociale pourrait être bien plus rude au dépôt d'Issoudun. Deux offres ont été déposées. L'une émane de KB8 et envisagerait de reprendre 34 postes. L'autre est déposée par le groupe Van de Walle et proposerait de conserver 15 postes.

C'est désormais au tribunal de commerce de Paris de trancher. Il le fera donc le 8 juillet prochain.