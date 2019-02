La halte ferroviaire de St Martin du Vivier près de Rouen va fermer

La région Normandie a décidé la fermeture de la halte ferroviaire de St Martin du Vivier (76). Cette suppression intervient dans le cadre de son plan de transport 2020. Les TER ne s'arrêteront plus dès le second semestre 2019.

Le train de sifflera plus à St Martin du Vivier près de Rouen. La halte ferroviaire va être supprimée au second semestre 2019. C'est le TER Rouen-Amiens qui passe par cet arrêt. Il dessert entre autres Morgny, Longuerue Vieux Manoir ou encore Montérolier Buchy. La Région Normandie a pris cette décision dans le cadre de son plan de transport 2020, un projet de rationalisation des services ferroviaires. Une pétition a déjà récolté 1300 signatures pour s'opposer à la suppression.

Dans sa boulangerie, Emilia voit passer du monde tous déçus de la suppression de la halte : "on entend beaucoup les clients se plaindre, ils s'inquiètent de ne plus avoir de train à St Martin du Vivier"

Nicole, habitante de la commune ne le voit pas non plus d'un bon œil : "C'est absolument pas facile pour nous, on est obligé de prendre notre voiture. A une époque où on parle de respect de l'environnement il faut peut-être inciter les gens à prendre les transports en commun". Le Filo'r, le service de transport à la demande de la Métropole, passe également dans la ville mais ce n'est pas pratique pour Nicole : "on réserve d'un jour sur l'autre donc il faut savoir qu'on sera malade le lendemain et qu'on aura un rendez vous à telle heure".

Tous les matins, une dizaine de personne monte dans le TER de 8h14 selon les défenseurs de la Halte. Un chiffre contesté par Jean-Baptiste Gastinne, vice président aux Transports à la région : "Selon nos calculs, on est à deux montées et deux descentes par train qui passent et il n'y a que cinq trains, c'est trop faible". Autre argument mis en avant pour justifier la suppression de l'arrêt. Ce TER doit être plus rapide pour qu'il puisse entrer en gare de Rouen sans problème, celle-ci étant saturée.

Un autre projet : la réouverture de la gare de Darnétal

En tout cas, cette suppression donne des idées à l'écologiste Hervé Réaux. Il soutient le combat des habitants de Saint Martin du Vivier. Il se bat également pour la remise en service d'une gare à Darnétal fermée il y a 30 ans : "A Darnétal, on est 10 000 habitants, chef lieu de canton, c'est un non sens de ne pas utiliser cette gare". Selon lui, elle pourrait attirer les habitants qui habitent aux alentours et ainsi décongestionner le trafic automobile aux entrées de Rouen

On a bien le droit d'habiter à la campagne et de profiter des services publics

Un projet qui pourrait être discuté selon Jean-Baptiste Gastinne.