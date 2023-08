La Haut-Savoyarde Loana Lecomte décroche la médaille d’argent aux championnats du monde de VTT cross-country

C’est sous les nuages et un ciel gris que Loana Lecomte termine à la deuxième place de l’épreuve de VTT cross-country aux « supers mondiaux » de cyclisme en Ecosse, dans la forêt de Glentress. Une véritable joie qu’elle partage avec sa compatriote Pauline Ferrand-Prévot, qui fini première de l’épreuve. Pauline Ferrand-Prévot offre ainsi la première médaille d'or à la France dans une épreuve au programme des JO-2024.

ⓘ Publicité

La semaine dernière Loana Lecompte, 24 ans, originaire d'Annecy et sa coéquipière Line Burquier avait déjà décroché l'argent avec l'équipe de France de relais mixte de VTT cross country.

On retrouvera Loana Lecomte, presque à domicile en septembre, lors de la coupe du monde de VTT en Haute-Savoie. L'évènement sportif se déroulera du 7 au 17 septembre 2023 dans les stations des Gets, Morzine et Châtel .