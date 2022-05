La Haute-Garonne perd un autre restaurant étoilé

Coup de tonnerre dans le mundillo de la cuisine gastronomique toulousaine. Le très talentueux chef Guillaume Momboisse annonce qu'il ferme son restaurant une-étoile "Le Sept", place Saint-Sernin à Toulouse, le 11 juin prochain. Mais il ne quitte pas Toulouse. Il l'a dit en exclusivité ce matin sur France Bleu Occitanie au micro d'Alban Forlot et Laure Basterreix.

Guillaume Momboisse a d'autres projets : le chef n'arrête pas la gastronomie mais déménagera pour un local plus pratique, là où le Sept dispose d'une cuisine en sous-sol. Il ouvrira à la fin de l'année un nouveau restaurant haut-de-gamme en plein centre de Toulouse. Logiquement, et comme c'est arrivé à d'autres chefs étoilés qui ont déménagé, il devrait perdre son étoile et devra donc la conquérir à nouveau. Par ailleurs, le jeune chef ouvre cet été un restaurant éphémère sur le quai de la Daurade, basé sur la street-food japonaise.

Une comparaison avec Verfeil qui s'arrête là

Guillaume Momboisse, 32 ans, avait obtenu sa première étoile en 2018, sept mois après l'ouverture de son établissement. La même année, un autre cuisinier toulousain était lui aussi récompensé, Nicolas Thomas avec la Promenade à Verfeil, dans le Lauragais. Nicolas Thomas a lui aussi contraint de fermer son restaurant, en liquidation judiciaire, pour s'installer sur la Côte d'Azur.

Mais les histoires en parallèle des deux garçons s'arrêtent là : "Nicolas avait un superbe restaurant mais il a été frappé par le fléau du manque de personnel dans un territoire isolé, ce qu'on subit moins à Toulouse. Quand vous avez moins de personnel, vous servez moins de table, et vous ne rentrez plus dans vos frais au bout d'un moment", déplore Guillaume Momboisse.

Voici en Haute-Garonne, les restaurants étoilés :

En Marge * 1204 route de la Croix-Falrgarde à Aureville

En Pleine Nature * 6 place de la Mairie à Quint-Fonsegrives

Hedone * 2 impasse Saint-Félix à Toulouse

L'Aparté * 21 rue de l'Europe à Montrabé

Le Cénacle * 46 rue des Couteliers à Toulouse

Ô Saveurs * 8 place des Ormeaux à Rouffiac-Tolosan

Stéphane Tournié - Les Jardins de l'Opéra * 1 place du Capitole à Toulouse

Michel Sarran ** 21 boulevard Armand-Duportal à Toulouse

Py-R ** 19 descente de la Halle-aux-Poissons à Toulouse