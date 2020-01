La Haute-Marne revient aux 90 km/h sur ses routes départementales à partir de ce jeudi

C'est le premier département en France à appliquer cette décision : la Haute-Marne fait revenir la limitation de vitesse de ses routes départementales à 90 km/h dès ce jeudi, a annoncé le président LR du conseil départemental, Nicolas Lacroix, à l'AFP mercredi.

200 km dès ce jeudi, 476 km à la fin de la semaine

Ce retour aux 90 km/h, le premier en France selon lui, concerne les 200 premiers kilomètres d'un programme qui couvrira en tout, dès la fin de la semaine, 476 km de routes départementales, d'anciennes nationales pour l'essentiel.

"C'est le réseau structurant du département qui concentre 85% du trafic", a expliqué Nicolas Lacroix, soulignant que des messages de vigilance tels que "Pour votre sécurité, respectez la vitesse" seront également installés au côté des panneaux de limitation de vitesse.

Les 80 km/h n'ont pas permis de réduire les accidents, selon le président du département

Le président du conseil départemental se défend d'avoir pris une décision populiste, dans un département où le mouvement des "gilets jaunes" avaient été particulièrement actif, et dont la mesure de limitation à 80 km/h avait été l'un des déclencheurs. "Ici, la voiture c'est la vie. Perdre son permis, c'est risquer de perdre son emploi", justifie-t-il d'autant plus que "dans le département, on n'a pas vu d'amélioration en matière d'accidentologie depuis le retour aux 80 km/h". Le président du département rappelle avoir remis à l'administration le rapport d'accidentologie obligatoire.

Un coût de 100.000 euros pour changer les panneaux

"Ce retour aux 90 km/h a un coût de l'ordre de 100.000 euros", estime Nicolas Lacroix. "Cet investissement va durer longtemps et ne pèse pas grand chose par rapport aux 30 millions d'euros de notre budget voirie, pour beaucoup consacré à l'entretien des routes", ajoute-t-il.