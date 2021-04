La Haute-Saône innove en ouvrant ses collèges aux habitants

Le département de la Haute-Saône est l'un des 15 lauréats retenus au niveau national pour l'appel à projet « collège ouvert ».

La collectivité est partie du principe que en dehors des heures de cours où sont reçus les élèves, le collège peut avoir une autre utilité. L'idée est donc de faire entrer les parents et familles des élèves dans les collèges, mais faire aussi venir tous les habitants du territoire.

Dans certains territoires ruraux, le collège avec la mairie est le dernier lieu de service public ouvert.

Le projet vise à faire en sorte que les habitants s'approprient le collège, qu'il devienne un maillon indispensable de la vie locale.

Dans ce cadre, les établissements sont appelés à faire des propositions concrètes d'ouverture du collège en phase avec les besoins locaux.

L'inclusion numérique, la culture, la médiathèque départementale, la bibliothèque: les collèges disposent d'infrastructures et de ressources dormantes qui peuvent être mises à disposition .

. Les circuits courts alimentaires dans le cadre du Programme alimentaire territorial et en lien avec Agrilocal.

L'action sociale avec la santé, la PMI Protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, la marque territoriale "Haute-Saône la course en tête" et toutes ses déclinaisons.

Cinq collèges ont répondu à cet appel

Faucogney, Melisey, Jussey, Dampierre sur salon et Noidans les Vesoul.

Le collège de Faucogney

Des élèves de la section cyclisme au collège Duplessis-Deville à Faucogney-et-la-Mer. © Radio France - Jean-François Fernandez

A Faucogney, le pilier santé : c'est la création d'un point animation prévention au sein du collège avec la mise en oeuvre du programme Sport pour tous, le développement du projet REPOP Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique.

Le pilier hébergement : création d'un internat local au coeur de la commune de Faucogney. Création d'un réseau local de familles d'accueil dans le cadre de la scolarité d'élèves hors secteur.

Pilier alimentation : 1500 repas par an. Projet Kilomètre zéro. Projet de brasserie rurale.

Pilier culture : mise en oeuvre d'une éducation culturelle pour la découverte et la connaissance de son territoire. Création d'une saison culturelle locale. Accès gratuit à des espaces culturels désignés.

Piliers éducation : création d'une université populaire ouverte, mise en œuvre d'une éducation de proximité aux milieux naturels et professionnels du territoire. Une école du socle commun pour tous les cycles.

Sans oublier le projet Sport études cycliste, projet le plus important de cet établissement.

L'internat pour les élèves sport étude cyclisme

Rudy Cara, le principal du collège de Faucogney explique : "Depuis maintenant plusieurs années, on a de nombreuses demandes de familles qui souhaitent que leurs enfants sont scolarisés chez nous pour bénéficier d'un cadre de vie qui n'est pas forcément celui qu'on peut retrouver dans des collèges de grande taille qui, par la force des choses, retrouvent des classes à fort effectifs. On cultive une différence à avoir entre 150 et 160 enfants, avec des classes d'environ une vingtaine d'élèves".

La section cyclisme attire des élèves au delà du département de la Haute-Saône, de nombreux jeunes souhaitent venir s'entrainer sur les routes de leur idole, Thibaut Pinot. Face à cet afflux d'élèves hors département il a bien fallu trouver une solution d'hébergement car le collège ne dispose pas d'internat. Pour l'instant c'est le lycée de Luxeuil les Bains qui grâce à une convention accueille actuellement 17 enfants qui, selon leur profil, viennent de 7 départements différents.

Des élèves de la section cyclisme lors d'une reconnaissance de la 20ème étape du Tour de France 2020, ils montent la Planche des Belles Filles © Radio France - Jean-François Fernandez

Le projet c'est donc la création avec, en lien avec la communauté de communes, d'un internat au village. Rudy Cara précise que : " Cela permettra aux enfants d'enfin être hébergés à une poignée de mètres de leur lieu de scolarité pour un hébergement qui ira au delà des sections sportives actuelles, puisque nous accueillons des cyclistes et des footballeurs dans le cadre de nos sections sportives. Mais il y a d'autres projets pédagogiques que nous développons qui sauront pourquoi pas vecteur de recrutement à l'avenir et qui, par définition, donne vie au maintien et au développement de la structure scolaire du village".

Le Collège de Melisey

Le collège des Mille Etangs à Melisey © Radio France - Jean-François Fernandez

Pilier éducation : installation de la formation continue en partenariat avec la Maison de services, école du socle.

Pilier culture : ouverture culturelle aux familles, actions culturelles, familiales, connaissance et développement nature local.

Pilier alimentation : projet Kilomètre zéro, Du pré à l'assiette, atelier cuisine.

Pilier santé : création d'un pôle santé au collège. Mise en œuvre du programme Sport pour tous. Développement du projet REPOP.

Pilier hébergement : création d'un accueil familial d'urgence ouvert pour l'est du département.

En ce qui concerne la création du pole santé au collège de Melisey, Christophe Grandgirard, le principal explique : "On s'est rendu compte que de nombreuses difficultés scolaires, était une résurgence des difficultés sociales ou médicales des élèves de la vallée. Avec un éloignement des spécialistes c'est un peu compliqué et des rendez vous sont parfois difficiles à avoir. Donc, nous, on souhaite plutôt piloter ça depuis le collège, en partenariat avec le département via la PMI (Protection Maternelle et Infantile), et puis la Maison de santé de Melisey, qui s'est ouverte avec un engagement sur les infirmières qui vont pouvoir intervenir dans l'établissement scolaire. On va pouvoir travailler ensemble en cohérence, de manière à avoir un suivi sur les élèves et leurs familles pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient plus épanouis quand ils arriveront à l'école le matin".

Des projets plutôt bien accueillis par l'Education Nationale

Liliane Ménissier, la directrice académique en Haute-Saône, accompagne cette ouverture des collèges sur le département : "C'est une volonté de l'Education nationale que les parents entrent dans l'école et participent. Ils font partie de la communauté éducative, et c'est important pour nous que les parents soient présents, notamment dans la coéducation avec les enfants. L'établissement doit s'ouvrir aux parents".