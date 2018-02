C'est un froid glacial qui est attendu sur toute la France, avec les températures les plus froides mardi 27 et mercredi 28 février. Mais dès dimanche la préfecture de Haute-Savoie active sa procédure "froid extrême" pour protéger les personnes vulnérables.

Haute-Savoie, France

A compter de la semaine prochaine, une vague de grand froid va s’installer sur toute la France. Mardi 27 et mercredi 28 février devraient être les journées les plus froides de l’épisode. Des températures minimales de -6 à -10 °C pourront être enregistrées au nord et à l’est du pays. La forte bise prévue en Haute-Savoie accentuera la sensation de froid.

Des places d'hébergement d'urgence supplémentaires

La préfecture de Haute-Savoie déclenche dès dimanche la procédure « froid extrême » du plan hiver qui consiste à :

Augmenter les places d’ hébergement d’urgence

Intensifier les maraudes (amplitude horaire étendue, fréquence plus importante)

(amplitude horaire étendue, fréquence plus importante) Elargir les plages horaires d’accueil de jour et de nuit

Conseils de prudence : gardez les bébés contre vous, faites attention à la consommation d'alcool

La préfecture rappelle les conseils de prudence par ces grands froids :