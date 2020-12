Selon les données du dernier recensement effectué par l'INSEE, la Haute-Savoie a gagné près de 50 000 habitants entre 2013 et 2018, soit une augmentation de 1,2% de sa population chaque année. C'est l'un des départements les plus attractifs de France.

La Haute-Savoie reste l'un des départements les plus attractifs de France

La Haute-Savoie est l'un des départements français ayant le plus gagné en population entre 2013 et 2018, avec une augmentation annuelle moyenne de 1,2%, comme l'Hérault, les Landes, la Haute-Garonne, la Gironde et la Loire-Atlantique. L'INSEE dénombre 816 699 habitants en Haute-Savoie en 2018, soit près de 50 000 nouveaux habitants en cinq ans.

Annecy est également la ville de nos départements dont la population a le plus augmenté sur la période, avec un peu plus de 6 000 annéciens supplémentaires. Annecy compte désormais autour de 130 000 habitants.

à lire aussi Recensement de la population : la Haute-Savoie fait la course en tête

La hausse est moindre en Savoie. Avec 433 724 savoyards en 2018 selon l'INSEE, le département gagne environ 10 000 têtes depuis 2013.

Cinq villes au-dessus de 30 000 habitants en pays de Savoie

Contrairement à Annecy, Chambéry connait une très faible croissance de sa population entre 2013 et 2018 selon l'INSEE : seulement 200 habitants supplémentaires en préfecture de Savoie. Chambéry compte près de 60 000 habitants, comme il y a cinq ans, lors du dernier recensement. Suivent ensuite Annemasse (36 000 habitants environ), Thonon (35 000), puis Aix-les-Bains (30 000). Toutes les autres communes savoyardes et haut-savoyardes comptent moins de 20 000 habitants

Et les petits poucets ? La palme revient à Champ-Laurent, en Savoie, et ses 34 habitants. Suivie par Novel en Haute-Savoie, avec 49 habitants.