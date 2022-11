La Haute-Vienne et la Corrèze pourraient perdre 73.000 habitants d'ici 2070 selon l'Insee

Selon l'Institut de la statistique qui a publié des prévisions démographiques pour pour 2070, le littoral sera toujours le moteur de croissance en Nouvelle-Aquitaine. Si les tendances démographiques actuelles se prolongent, la grande région compterait alors 6,4 millions d'habitants soit 420.000 de plus qu'en 2018. La moyenne d'âge atteindrait 50 ans, six ans de plus qu'en 2018. Les personnes de 65 ans et plus représenteraient un tiers de la population. Le littoral concentrerait toujours l'essentiel des hausses de populations, quand l'est c'est à dire le Limousin perdrait des habitants.

Moins d'habitants et plus âgés

Près de 100.000 habitants en moins en 2070 en Limousin ! Le chiffre semble vertigineux, mais d'après l'Insee la Corrèze pourrait perdre 19.000 habitants en un demi-siècle, le chiffre grimpe à 54.000 en Haute-Vienne.

Sans surprise, la population du Limousin continuera de vieillir. Toujours selon les prévisions de l'Insee, un tiers aurait plus de 65 ans en Haute-Vienne (33%) et en Corrèze (37%). C'est même plus de 40% en Creuse (43%).

Le solde naturel, c'est à dire les naissances devrait continuer lui aussi à baisser dans nos départements. Le solde migratoire, les nouvelles arrivées, pourrait freiner un peu l'hémorragie même si avec 0,17% la Haute-Vienne est le département de Nouvelle-Aquitaine où ce taux est le plus bas (0,66% en Corrèze).