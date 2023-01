La Haute-Vienne parmi les 24 départements où les naissances augmentent en 2022

La Haute-Vienne fait partie des 24 départements où le nombre de naissances est en hausse pour l'année 2022. + 5,2% selon les chiffres de l'Insee par rapport à l'année précédente. La Haute-Vienne est même le deuxième département de France dans ce classement, derrière la Corse du Sud.

Cette hausse par rapport à 2021 représente 168 naissances en plus sur une année. On parle là de naissances par département de domicile. Le chiffre monte à 200 si l'on prend en compte les accouchements des femmes venues des départements limitrophes, comme la Creuse, l'Indre, la Charente et quelque fois la Corrèze.

3.314 naissances en Haute-Vienne en 2022

C'est d'ailleurs ce que constate Sandra Rebière, cadre sage-femme à la maternité des Emailleurs à Limoges où 23 bébés en plus ont été enregistrés par rapport à 2021. Souvent les premiers bébés. A la Polyclinique, qui compte 26 lits, le nombre de naissances est d'ailleurs en hausse constante depuis 2017, mis à part l'année 2020, première année de la crise sanitaire. Un phénomène difficile à expliquer, mais au delà de l'offre de prise en charge proposée par l'établissement, comme la salle nature, Sandra Rebière met aussi en avant la géographie médicale avec la fermeture de maternités limitrophes et l'arrivée de nouveaux habitants.

Le niveau des naissances de 2018 est à nouveau atteint, mais pas encore celui de 2019 et ses plus de 3.400 naissances.

Une hausse à contre courant

Depuis le début de la crise sanitaire et les confinements, le Limousin a fait partie des destinations des jeunes couples pour se mettre au vert. Il existe aussi, dans nos départements ruraux, un taux de fécondité généralement plus important qu'en zone urbaine. Ici, des logements plus grands et des loyers moins élevés permettent aux futurs parents de se projeter plus facilement.