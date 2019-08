La Haye-Fouassière ou La Haie-Fouassière ?

La Haye-Fouassière, France

Les panneaux d'entrée de ville sont sans ambiguïté. La Haye-Fouassière, est écrit avec un "y" et pourtant, officiellement , l'administration l'écrit avec "i". L'INSEE, les GPS, Google Maps, orthographient donc le nom avec "i". Historiquement, la commune est baptisée La Haye-Fouassiere, avec un "y", au moment de la révolution. On retrouve même, au début du XXème siècle, des documents de la préfecture, avec l’orthographe "Haye".

Un mystère

Personne ne sait dire précisément quandet pourquoi la bascule s'est faite entre le "y" et le "i". Toujours est-il que, depuis plus de trois siècles, la mairie continue d'afficher sur ses panneaux et son site internet, l'orthographe de son nom avec le "y". Le maire Jean-Pierre Bouillant, avait monté un volumineux dossier, au début des années 2000, pour que l'Etat, accorde officiellement, l'orthographe avec un "y" mais sans résultat.