La JALT fête ses 110 ans ce week-end

L'association culturelle et sportive du quartier de Pontlieue au Mans est surtout connue aujourd'hui pour son club de basket mais à l'origine la JALT a une autre vocation.

La JALT, c'est la fusion en 1963 de 2 patronages : la Jeanne d'Arc d'un côté, la Liberté de l'autre. 2 "associations" catholiques du quartier de Pontlieue créées en 1907, dirigées par des curés. Au début du XXe siècle, il n'est pas question de basket mais de gymnastique et ce n'est pas un hasard rappelle Patrice Jarry, l'actuel président de la JALT. " Il y avait de la gymnastique, il y avait de la musique avec une fanfare et du tir. Le conflit de 1870 entre la France et la Prusse avait laissé des traces et une certaine rancoeur. L' objectif c'était donc de former la jeunesse et de la préparer à un éventuel nouveau conflit. Préparation physique mais aussi renforcement des liens d'unité, de fraternité et le patriotisme".

L'émergence du basket

Après la Première Guerre mondiale, la gymnastique reste le fer de lance des 2 "patro" mais 2 sections de foot et d'athlétisme sont créées au début des années 20. Puis en 1927, une première équipe de basket voit le jour et là encore la guerre n'y est pas étrangère explique Pierre Jacques Provost, un des membres de la JALT. " Le basket se développe en France notamment grâce aux militaires américains qui entrent en guerre à la fin du conflit et la "balle orange" arrive en Sarthe dans les années 20. C'est grâce aux patronages que ce sport ce développe dans notre département".

La construction d'une salle et les inondations

Les conditions de jeu sont rudimentaires. Après la fusion des 2 patronages en 1963, la JALT décide de construire un gymnase. "Ce n'était rien d'autre qu'un bâtiment en parpaing, autour d'un terrain goudronné, ça faisait mal quand on tombait" sourit Michel Pissot, ancien président de la JALT. " Au moins on jouait, non pas au chaud car il n' y avait pas de chauffage à l'époque mais à l'abri de la pluie et du froid. Le chauffage, les tribunes et le parquet sont venus plus tard".

Le premier parquet est posé en 1984 mais il ne résiste pas aux inondations de 1995 et 1999. " Je me souviens avoir vu le parquet à 50 cm du cercle, alors que vous savez que la hauteur du panier de basket est de 3m05. Le parquet était bombé par l'humidité. On a eu des travaux énormes et il a fallu délocaliser les matchs des équipes de la JALT. Ca a été une sacrée organisation !"

Cela fait 43 ans que l'équipe de basket de la JALT joue en championnat national mais l'association compte aussi une section randonnée, billard, loisir, un centre de vacances et même une chorale qui donnera un concert dimanche après-midi pour fêter les 110 ans de la vieille dame. La JALT compte aujourd'hui 452 adhérents.