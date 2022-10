La jeune Jade Veyrier est décédée des suites de sa leucémie

La jeune fille partageait des photos avant et après sa maladie

Jade Veyrier nous a quittés. La jeune lycéenne aixoise de 17 ans est décédée ce samedi d'une hémorragie cérébrale consécutive à la leucémie myéloïde aiguë qu'elle combattait depuis plusieurs mois. La maladie a été fulgurante : les premiers signes de fatigue sont survenus en janvier dernier, la première chimiothérapie dès le mois d'avril. Les médecins qui suivaient la jeune fille à la Timone et à l'institut Paoli-Calmettes n'avaient pas eu le choix que de reconnaître qu'ils arrivaient à bout des traitements en France.

"Elle s’est battue jusqu'au bout avec force mais malgré l’espoir de rémission grâce à ce nouveau traitement, la maladie a eu raison d'elle."- Pascale, la maman de Jade

Dans un message très émouvant posté ce dimanche soir sur Facebook, sa maman Pascale écrit que Jade "s’est battue jusqu'au bout avec force, mais malgré l’espoir de rémission grâce à ce nouveau traitement, la maladie a eu raison d'elle (...) Nous sommes dans la douleur et le déchirement. Mon coeur de maman saigne."

Face à la terrible nouvelle de la maladie, la famille n'avait jamais baissé les bras et s'était tournée vers un traitement expérimental à l'étranger que Jade suivait depuis quelques jours. "Elle aura rayonné jusqu’au bout avec courage et foi en la vie, portée par vos soutiens", écrit sa maman.

Une vague de solidarité en Provence

La situation de la jeune fille avait suscité une forte vague d'émotion et de solidarité en Provence. Tout est parti d'un post Instagram de la jeune fille le 9 septembre dernier. L'adolescente coquette a posé cheveux rasés, sur son lit d'hôpital à la Timone, avec un appel à l'aide : "J’ai encore un espoir de pouvoir vivre, et je prie Dieu pour m’en sortir, car je suis jeune, j’ai toute la vie devant moi et je ne peux pas laisser ceux que j’aime, car ils comptent tous sur moi. Soit merci du fond du coeur à tous ceux qui partagent". En quelques jours, ce sont 200.000 personnes qui ont fait circuler le message.

De nombreuses personnes et associations se sont alors mobilisées pour recueillir des dons et permettre à la famille de se lancer dans ce dernier combat d'un traitement expérimental à l'étranger. Encore vendredi dernier, le PAUCH, l'équipe de handball d'Aix-en-Provence, disputait son match de championnat avec le portrait de Jade au dessus-du terrain. Les meilleurs amis de Jade organisaient quant à eux une vente de viennoiseries et de boissons devant le lycée Fourcade de Gardanne pour récolter des fonds. Deux exemples de mobilisation parmi de nombreux autres.

L'association " Sauver Jade, un espoir pour tous " continuera son action, annonce ce dimanche soir la maman de Jade car "c’est ce que souhaitait Jade".

Parmi les nombreux messages de condoléances, le maire d'Aix-en-Provence Sophie Joissains avait annoncé la terrible nouvelle ce dimanche soir, tout comme les parents d'élèves de Fuveau, où Jade avait été collégienne.

France Bleu Provence présente ses sincères condoléances à la famille dans cette terrible épreuve.