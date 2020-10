La jockey Jessica Marcialis, originaire de Cabriès, remporte une course du plus haut niveau au monde

La jockey Jessica Marcialis, est devenue ce dimanche la première femme à remporter un Groupe 1 en France, c'est à dire une course du plus haut niveau au monde. C'est avec sa pouliche Tiger Tanaka qu'elle s'est imposée l'hippodrome de ParisLongchamp.

Elle a encore dû mal à réaliser ce qu'elle vient d'accomplir. A 30 ans, la jockey Jessica Marcialis qui vit à Cabriès a remporté ce dimanche avec sa pouliche Tiger Tanaka le Prix Marcel Boussac. Par la même occasion elle est devenue la première représentante de la gent féminine à remporter un Groupe 1 en France dans la discipline du plat.

Je me suis retrouvée sur la meilleure piste du monde avec le meilleur jury du monde, c'était fou, mon cœur battait comme celui d'une gamine de 15 ans

Et son succès est une affaire de famille. Jessica estime qu'elle doit tout à sa pouliche et à son mari qui est aussi l'entraîneur de la pouliche. Depuis des années, les courses rythment la vie de la famille, l'entrainement, les déplacements. Gagner cette course n"était pas l'objectif d'une vie pour Jessica mais elle reconnaît que c'est le fruit de longues années d'investissement.

Notre travail c'est tout le temps, qu'il pleuve, neige, soleil. Les vacances n'existent pas c'est une passion

Et le bonheur elle le partage avec son enfant de 3 ans mais aussi bien sûr sa pouliche : "elle porte bien son nom, c'est vraiment une tigresse, je pense qu'elle a bien réalisée ce qu'on a réussi". Et l'aventure continue puisque Jessica Marcialis et Tiger Tanaka traverseront l'Océan Atlantique le mois prochain pour prendre part à la prestigieuse Breeders' Cup à Keeneland (Etats-Unis) dans le Kentucky, les 6 et 7 novembre.