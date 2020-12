La joie de cette grand-mère lors des retrouvailles en famille pour Noël

"Je suis la plus heureuse des grands-mères, j'apprécie chaque minute", lance Françoise, avec un large sourire. Elle passe quelques jours chez sa belle-fille, Sonia, et son fils, Laurent, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le déjeuner de Noël est l'occasion de retrouvailles en famille, tout en respectant le protocole sanitaire.

Ma maman aurait été malade de ne pas pouvoir venir

"J'aurais été vraiment triste de ne pas venir, j'ai roulé pendant six heures sous la pluie depuis l'Oise", glisse cette grand-mère qui vit seule. C'est la deuxième fois seulement en un an qu'elle a l'occasion de voir ses deux et uniques petites-filles de 7 et 17 ans. "On était émues de la voir car on a failli fêter Noël séparés !", ajoute l'une d'entre elles.

Au menu : des huîtres, du foie gras, un chapon farci et des verrines à la Noix de Saint-Jacques et au céleri. © Radio France - Maxime Glorieux

Alors que les contacts se sont faits par téléphone ou par internet pendant toute l'année, ce déjeuner de Noël est un moment privilégié pour Françoise selon son fils : "Pour ma maman, c'était très important de venir, elle en aurait été malade de ne pas pouvoir..."

La dernière fois que je l'ai vue elle n'écrivait pas aussi bien

Dans les mains de Françoise, un joli dessin très coloré sur lequel on peut lire "Mamie je t'aime, Agathe". Françoise est émue : "Quand j'ai vu cette belle rosace, j'étais aux anges... Je vais la faire encadrer dès que je rentre chez moi. La dernière fois que j'ai vu ma petite-fille, elle n'écrivait pas comme ça, elle a fait des progrès immenses, je suis très fière d'elle !"

Françoise a reçu un dessin de la part de sa petite-fille. "Je vais l'encadrer en rentrant", explique-t-elle, la voix tremblante. © Radio France - Maxime Glorieux

Après avoir trinqué au champagne tous ensemble, il est l'heure de passer à table. "On va se faire plaisir, surtout qu'on ne va pas beaucoup au restaurant en ce moment...", lance Sonia, entourée de ses parents. Son père file en cuisine puisque le four vient de sonner avant la dernière étape d'une longue préparation de 24 heures : "Ça y est, c'est la fin de cuisson du chapon, on va passer au découpage". Au menu également, des huîtres, du foie gras mais aussi des verrines composées de noix de Saint-Jacques et de crème de céleri.

Françoise profite des derniers moments avant le retour dans l'Oise, le lendemain. "Chaque fois que je pars, j'ai la larme à l’œil, mais ma vie est là-bas et la vie de mes enfants est ici..."