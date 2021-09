La journaliste qui a raconté le quotidien de 2 infirmiers de Saint-Perdon en dédicace à Mont-de-Marsan

Une dizaine de lecteurs sont venus ce samedi matin à la librairie Lacoste de Mont-de-Marsan rencontrer Fanny Cheyrou, l'auteure de "Ils sont infirmiers de campagne", paru il y a près d'un an aux éditions du Palais.

L'ouvrage raconte le quotidien de Maxime et de Ludovic, 2 infirmiers libéraux, qui font beaucoup de visites à domicile à Saint-Perdon : la grand-mère de la journaliste était d'ailleurs une de leurs patientes avant de s'éteindre paisiblement l'été dernier. Maxime était présent le matin aux côtés de Fanny Cheyrou.

Un métier émotionnellement difficile

L'auteure se souvient encore de la première fois qu'elle a accompagné Maxime à sa tournée. "Il m'a dit de but en blanc "tu vas voir, j'ai une vie triste, finalement mes patients je leur appartiens un petit peu mais du coup j'appartiens pas à grand chose d'autre"", raconte-t-elle, en souriant, avec le recul : "je me suis dit, c'est violent!".

Maxime assure qu'il adore son métier, mais que l'une des difficultés réside dans la charge émotionnelle: "arriver à faire la part des choses, ne pas tout emporter avec soi en sortant". Le jeune homme explique que ça n'est pas toujours évident de bien dormir "quand on sent qu'un de nos patients n'est pas très bien, pas très en forme, que la personne va aller se coucher seule ce soir : est-ce qu'elle ne va pas se casser la binette, et si oui, est-ce qu'elle aura la présence d'esprit d'appuyer sur son bouton de télé-alarme?", sont autant de questions que l'infirmier peut se poser alors que sa journée est terminée.

Un lecteur intervient dans la salle et aquiesce : "Quand on vous écoute, on se dit que tout n'est pas foutu, c'est bien". Cet homme réagit ensuite à la proximité qu'il existe souvent entre l'infirmier et le patient :

Il n'y a pas une distance réglementaire, "attention ça il ne faut pas le dire", il faut que le soignant décide avec le patient, c'est hyper important ça!

Fanny Cheyrou a été abordée par la télévision pour faire un documentaire sur ce sujet, il lui faudrait pour cela suivre des infirmiers sur une période similaire, c'est-à-dire environ un an.