La journée bouleversante de collégiens azuréens à Auschwitz

Des collégiens des Alpes-Maritimes sont partis mardi et jeudi 5 et 7 février à Auschwitz pour un voyage de la mémoire. Ils ont pu se rendre compte sur place de l'horreur des chambres à gaz.

Nice, France

Depuis 16 ans, le département des Alpes-Maritimes organise avec les établissements scolaires, les voyages de la mémoire. Ce mardi c'était le 81e voyage pour se souvenir et sensibiliser les collégiens azuréens à ce qu'il s'est passé du 20 mai 1940 au 27 janvier 1945. On estime qu'1,2 million de personnes sont mortes à Auschwitz Birkenau.

Des collégiens azuréens devant le mur des souvenirs - Département des Alpes-Maritimes / Xavier GIRAUD

Deux cents Azuréens se sont rendus en Pologne pour se souvenir. Il y a bientôt 79 ans, les Juifs, tziganes, communistes, homosexuels, allaient y vivre l'enfer. Des températures pouvant descendre jusqu'à moins 20 degrés, trois étages de planches pour dormir dans des baraquements remplis par 400 à 500 personnes, et la solution finale.

L'entrée d'Auschwitz - Département des Alpes-Maritimes / Xavier GIRAUD

Entre 2.000 et 3.000 personnes pouvaient arriver par convoi. À la fin de la guerre, les femmes enceintes, celles avec des enfants, les personnes âgées partent directement pour les chambres à gaz. À Birkenau 8.000 personnes peuvent être gazées en même temps. Les nazis ne veulent pas laisser de traces, il n'y a pas de fausse commune, ils exterminent en quelques minutes les victimes et les incinèrent.

Pour la première fois un porte-drapeau a accompagné les collégiens azuréens © Radio France - Sébastien Germain

Pour les prisonniers, les conditions de vie sont terribles, ils n'ont presque rien à manger et doivent souvent se rabattre sur l'herbe des 170 hectares du camp, ils n'ont que quelques secondes pour faire leur besoin dans les "toilettes" et se battent pour dormir au troisième étage, où il fait un peu plus chaud.

Les "toilettes" du camp © Radio France - Sébastien Germain

Les collégiens des Alpes-Maritimes ont pu voir des milliers de paires de chaussures, des centaines de lunettes, des cheveux de personnes gazées. Chaque année pour sensibiliser les adolescents, le département dépense 280.000 euros. Il organise ainsi quatre voyages en Pologne. C'est le département qui fait le plus de voyages de la mémoire en France.