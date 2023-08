La journée des oubliés des vacances du 24 août affiche complet, annonce le Secours populaire du Loiret

La 44ème journée des oubliés des vacances se tiendra le 24 août prochain au parc d'attraction Family Park, à Sorigny près de Tours (Indre-et-Loire), ce sont 750 bénéficiaires qui partiront le matin en car et reviendront dans la soirée. Mais lorsque les inscriptions ont débuté au printemps dernier, Nicolas Jaffré, directeur du secours populaire du Loiret, mesurait un engouement moins fort que les années précédentes : "La remontée que l'on avait de nos permanences d'accueil, c'est que ça ne marchait pas du tout." indique-t-il. "On n'arrivait pas à inscrire les gens. Nous étions inquiets, interrogatifs. Pour ces personnes, se projeter dans les vacances ce n'était pas du tout la priorité."

La faute, selon lui, à l'inflation trop forte pour les plus précaires : "La situation est de plus en plus difficile d'année en année. C'est vraiment ça le lien, un mal-être pour une personne qui ne va pas savoir si elle va pouvoir donner à manger aux enfants. On peut comprendre qu'il n'y ait pas la projection sur des loisirs"

Le Family Park plutôt que le Futuroscope

Pendant trois mois, les bénévoles ont rassuré les bénéficiaires comme Zarik, mère de famille de 35 ans qui habite dans le quartier de La Source. Elle a déposé son bulletin d'inscription pour elle, son mari et ses trois enfants. Sans revenu, elle ne pouvait pas payer cette journée sans aide. "C'est vrai que dans le commerce on voit des choses qui ont énormément augmenté pour des familles comme nous. Et si nous allons tous seuls à l'endroit que l'association propose, ce serait beaucoup plus cher." La journée entière coûte huit euros par adulte, quatre euros par enfants.

L'augmentation du coût de la vie a amené le Secours populaire à changer de destination, l'année dernière c'était le Futuroscope près de Poitiers, cette fois-ci ce sera plus proche, au Family Park : "On savait que les frais de transport allait être très élevés ce qui est le cas avec les locations de car et le carburant aussi quand on va à la pompe, comme tout le monde on voit que ça augmente." explique Nicolas Jaffré

40 bénévoles mobilisés pour la journée des oubliés des vacances

Avec un budget de 50.000 euros, le Secours Populaire voulait que cette journée profite à autant de monde que l'année précédente "Partir moins loin, c'est aussi pouvoir faire profiter un maximum de personnes et ne pas réduire le nombre de bénéficiaires. Au Family Park les entrées sont moins chères que dans un parc très connu comme le Futuroscope et ils nous ont fait un prix pour la journée." indique Nicolas Jaffré

Au total 13 cars partiront le jeudi 24 août au matin. Le Secours populaire du Loiret va mobiliser 40 bénévoles pour l'ensemble de la journée.