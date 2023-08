La journée des oubliés des vacances du Secours Populaire du Loiret face à une météo difficile

Ce sont 750 bénéficiaires du Secours Populaire du Loiret qui ont bénéficié de la journée des oubliés des vacances au Family Park de Sorigny en Indre-et-Loire (à 20 kilomètres de Tours), ce jeudi 24 août 2023. Une journée en partie entachée par des conditions météorologiques compliquée, l'Indre-et-Loire et le Loiret faisaient partie des 25 départements placés en vigilance orange aux orages par Météo France.

ⓘ Publicité

Les 14 cars partis tôt dans la matinée dans tout le département sont arrivés aux alentours de 10h et dès 10h30, les orages ont grondé et la pluie ne s'est plus arrêtée jusqu'à 15h30. Pas d'attraction pour beaucoup de bénéficiaires et de la déception pour Nina qui s'est mis dans un abri avec sa petite fille Arya : "Ça me soule parce qu'avec le temps de route qu'on a eu et surtout le fait que là on ne va pas profiter beaucoup. C'est un peu chiant mais on fait avec."

À cause de la pluie, des barnums ont été aménagés pour protéger les bénéficiaires pendant le déjeuner © Radio France - Antoine Vandendrische

Beaucoup de personnes sont donc restés sous les barnums prévus pour protéger de la pluie comme Anas, qui est dégoûté : "Nous étions venus pour passer un bon moment mais la pluie est venue tout gâcher. On n'a pas pu faire beaucoup d'attractions, ça me met la haine. Certaines attractions sont plus risquées avec la pluie." À cause de la foudre, un arbre est tombé sur une attraction mais il n'y avait pas de personne à proximité.

Mais certains courageux s'essaient quand même à des manèges lors des rares moments d'accalmie, comme Alicia "Faire des manèges avec de la pluie moi j'aime bien. Il y a plus de sensations, ce n'est pas tous les jours comme ça." D'autres apprécient le moment malgré tout "On est un petit peu déçu mais ça va aller. Nous sommes rassemblés, bien entourés, c'est impeccable. Indique Fatima, attablée avec son fils Lionel "C'est important, être en famille, rencontrer du monde et parler avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas."

À cause de la foudre, un arbre est tombé sur une attraction mais il n'y avait personne à proximité. © Radio France - Antoine Vandendrische

Finalement les éclaircies sont arrivées en milieu d'après-midi, les bénéficiaires ont pu profiter des attractions pendant quelques heures, mais pour le président du Secours Populaire du Loiret, Nicolas Jaffré ce n'est que partie remise "Clairement ce n'est pas de chance, on aurait préféré une météo un peu plus clémente. C'est dommage pour les personnes mais on s'en souviendra, c'est ce qu'on se dit en souriant. On se dira '2023, Family Park, on aura un souvenir de cette journée' on remercie le Park qui a fait son maximum et qui veut nous réinviter pour l'année prochaine."