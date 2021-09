La journée nationale du don agricole ont été déclinées sur le MIN de Chateaurenard

Ce mardi les agriculteurs du nord des Bouches du Rhône et du Vaucluse étaient invités à venir participer à la journée annuelle du don alimentaire organisé par l'association SOLAAL-sud association créée il y a un an.

Des cagettes de pommes, des caisses de courges et des montagnes de légumes ratatouille ont été livrés par les producteurs des Bouches du Rhône et du Vaucluse, neuf tonnes de fruits et légumes ont été collectés pour être redistribués aux associations caritatives locales : la Banque Alimentaire, la Croix rouge, les Restos du Cœur et l'épicerie sociale et solidaire de Chateaurenard.

Une autre journée de don sera organisée à MARSEILLE aux Arnavaux le 12 octobre

Le marché d'intérêt national avait mis un local à disposition de SOLAAL pays d'Arles qui organisait cette collecte. Pommes, courges et légumes ratatouille ont été collectés en une demi-journée. Ces dons qui ont atteint les 9 tonnes en une matinée sont d'autant plus généreux que 2021 restera une année difficile dans la mémoire du monde agricole provençal à cause du gel d’avril.