Saint-Marcel-lès-Valence, France

Un peu partout dans la caserne, une photo est affichée, avec un visage, celui de Geoffroy Henry, père de famille de 27 ans et sapeur-pompier volontaire à Saint-Marcel-lès-Valence. "C'était un copain" avoue Marina, elle aussi pompier volontaire. "On le voit le dimanche. On apprend le mardi soir qu’il ne va pas bien. Le lendemain, il n’est plus là. Personne n’en parle vraiment à la caserne. On garde chacun nos sentiments. _C’est compliqué, on ne s’y attend pas, on ne mérite pas. L’objectif, c’est d’aider les autres_."

La journée porte ouverte était dédiée au caporal Geoffroy Henry. © Radio France - Victor Vasseur

Une cagnotte pour la famille

Les pompiers ont ouvert une cagnotte pour soutenir la famille. Les visiteurs s'approchent de la caisse, donnent des pièces, des billets. Serge, un valentinois, est venu visiter la caserne avec ses petits-enfants : "On est toujours solidaire avec les pompiers, peu importe les événements. Le problème, c’est que tout le monde ne résonne pas de la même façon. Il faudrait mettre plus de moyens pour protéger ce corps de métier car ils sont indispensables."

Protéger les interventions des sapeurs-pompiers

Quelques jours avant son décès, Geoffroy Henry avait confirmé sa venue à ces portes ouvertes. "Mais pourquoi agresser un pompier ?" Le capitaine Pierre-Marie Grandcolas, le chef de centre de Saint-Marcel-lès-Valence, ne comprend pas : "On n’est pas prêt à être agressé en intervention. On n’est pas formaté pour ça. Quand on vient secourir une victime, c’est pour l’accompagner, la prendre en charge. Il va falloir que l’on évolue, car la société change et cela devient une vraie problématique."

Le chef de centre demande aux élus d'aller plus loin dans les mesures à prendre pour protéger les pompiers lors des interventions. Il réclame par exemple des plateformes uniques pour les appels d'urgences entre les sapeurs-pompiers, le Samu et les forces de l’ordre. Le Capitaine souhaite également des formations supplémentaires car les pompiers doivent être en mesure "d’appréhender les situations de conflit et de violence pour leur propre sécurité comme pour celle des autres."

