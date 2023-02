La judoka Clarisse Agbégnénou privée de son entraîneur après un conflit à propos de son kimono

La double championne olympique de judo, la Rennaise Clarisse Agbégnénou, a fait son grand retour en Grand Slam ce vendredi à Tel-Aviv (Israël) après son congé maternité. Elle s'est présentée sur le tatami avec un kimono de la marque Mizuno, son sponsor personnel, alors que la Fédération française de judo a signé un partenariat avec Adidas. La Fédération a donc décidé de la priver de son entraîneur référent en équipe de France, Ludovic Delacotte, pour la compétition. "C'était irrespectueux" a réagi l'athlète qui propose la nomination "d'un médiateur" pour permettre de trouver une solution.

Un kimono non officiel

Ce vendredi, "Clarisse a combattu avec un kimono qui n'était pas le kimono officiel. Elle n'avait pas le droit de mettre ce kimono", a expliqué à l'AFP Stéphane Nomis, le président de la Fédération. "On ne peut pas aller sur un tapis avec nos coaches payés par la Fédération, avec des partenaires qui ne sont pas les nôtres, ce n'est pas entendable", a-t-il ajouté.

Selon les règles de la Fédération internationale, lorsque le kimono d'un judoka n'est pas réglementaire, celui-ci ne peut pas avoir son entraîneur à ses côtés pendant ses combats. La règle a donc été appliquée à la Française : "On a pris la même décision. Elle ne met pas notre kimono, donc elle n'a pas de coach", a déclaré Stéphane Nomis. "Le fait de ne pas mettre le kimono remet en cause le partenariat avec Adidas parce que si Clarisse met du Mizuno, ça veut dire que chaque athlète peut mettre ce qu'il veut et c'est le Far west", a-t-il ajouté.

"On doit trouver un terrain d'entente"

Stéphane Nomis a tenté de calmer le jeu ce samedi après le début du conflit. "On doit trouver un terrain d'entente", a-t-il affirmé sur franceinfo . "Je ne sais pas si c'est un caprice, mais Clarisse doit comprendre que l'équipementier fournit toute l'équipe de France", poursuit le président de la Fédération. Il a rappelé que "4 millions d'euros" de fonds sont versés par les partenaires chaque année pour financer le haut niveau.

Le président a expliqué que des discussions ont lieu avec Clarisse Agbégnénou depuis septembre, mais sans "qu'aucun accord" ne soit trouvé avec Adidas.

"Nous, c'est notre grande championne", a assuré le président de la Fédération, mais "elle ne peut pas engager un bras de fer aussi dur avec nous." Stéphane Nomis répète qu'il a "envie de trouver un accord" avec la judoka et "d'apaiser la discussion."

"C'était irrespectueux"

Ce que la Fédération de Judo a fait, "c'était irrespectueux", elle "n'a pas respecté l'athlète" que je suis, s'est désolé la double championne olympique Clarisse Agbégnénou, ce samedi sur franceinfo. Clarisse Agbégnénou a accusé le président de la Fédération de "sexisme", car elle affirme que Teddy Riner "a le droit de mettre le kimono de sa marque". Teddy Riner a lui été autorisé à porter son propre kimono, de sa marque, "parce qu'il a trouvé un accord" avec l'équipementier de l'équipe de France, a expliqué Stéphane Nomis. Adidas juge que la marque de Teddy Riner ne "lui fait pas concurrence", contrairement à Mizuno.

La double championne olympique a estimé que le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis "n'a plus confiance" en elle, "sinon il ne m'aurait pas privée de coach et saboté mon retour". Cependant, elle souhaite renouer le dialogue avec la Fédération française de judo : "Je ne suis pas une femme qui ne veut pas parler, on en parlera, il n'y a aucun problème". Elle a notamment proposé la nomination "d'un médiateur" pour permettre de trouver une solution.

Clarisse Agbégnénou ira-t-elle aux JO de Paris ?

Clarisse Agbégnénou semble conditionner sa participation aux JO de Paris 2024 au règlement de ce conflit avec la Fédération de judo à propos de son kimono, "pour moi l'humain, le respect de la personne vaut plus que des jeux olympiques, que de l'argent, je préfère sortir la tête haute et être respectée que de me dire que je vais rater une sélection", a-t-elle précisé. "Si on arrive à trouver un terrain d'entente, pas de problème, on ira ensemble, mais si on ne respecte pas mes valeurs", "je n'irai pas" aux JO "comme ça".

"Moi, je veux y aller à Paris 2024", sauf si la Fédération de judo, "ne bouge pas" et s'"il faut un contrat pour que les choses soient claires, je suis d'accord, on peut trouver une solution avant que ça s'envenime".