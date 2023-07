La Junte de Roncal célébrée à La Pierre Saint-Martin pour la 647e fois

Barétounais et Navarrais ont redis le serment le plus ancien d'Europe "Pax avant !"

Barétounais et Navarrais se sont donnés rendez-vous ce 13 juillet 2023 autour de la borne 262 au Col de La Pierre Saint-Martin à la frontière entre la France et l'Espagne pour commémorer la Junte de Roncal, un accord qui a plus de 600 ans. En 1375, ce serment met fin aux luttes farouches entre les bergers de la vallée de Barétous en Béarn et ceux de la vallée de Roncal en Navarre qui se battaient pour l'accès au pâturage et surtout à l'eau pour abreuver les troupeaux. Depuis cette date, chaque année une cérémonie a lieu autour de cette pierre pour renouveler ce serment de paix entre les deux vallées. Français et Espagnols prononcent alors la formule "PAX AVANT" (la paix dorénavant), répétée trois fois.

Ce traité est aussi appelé côté espagnol "El tributo de las tres vacas". Après avoir relu les termes de l'accord signé au XIVe siècle, la tradition veut que les Espagnols choisissent ensuite trois vaches qui leur sont données "de façon perpétuelle" par les Français. Aujourd'hui, ce n'est que pour le symbole. Les Espagnols reçoivent en fait un chèque d'une valeur de 4.500€, payé par la Communauté de communes du Haut-Béarn. Cette somme sert notamment à financer un casse-croûte montagnard qui clôture cette journée de célébration de la bonne entente entre Béarnais et Navarrais.

