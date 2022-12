La justice donne raison à Adama Ballo, le boucher Malien menacé d'expulsion aura son titre de séjour

La justice administrative tranche en faveur d'Adama Ballo. Le tribunal de Rouen a rendu sa décision ce mardi concernant ce Malien de 21 ans, artisan boucher installé à Darnétal et menacé d'expulsion. La juridiction annule donc l'obligation de quitter le territoire produite par la préfecture de la Seine-Maritime. Le tribunal ordonne également aux services de l'État de produire un titre de séjour pour Adama Ballo dans un délai d'un mois. La préfecture a la possibilité de faire appel de cette décision. Contactée par France Bleu Normandie, l'administration n'a pas précisé son intention.

"La mobilisation a payé"

Le sort de ce jeune Malien avait largement mobilisé , dans la métropole de Rouen. Arrivé en 2018 et pris en charge alors par l'aide sociale à l'enfance, il avait décroché un CAP de boucher. D'ailleurs, c'est son maître d'apprentissage, Irwin Lafilé, qui avait mené la mobilisation. "Je suis extrêmement heureux, satisfait du devoir accompli", réagit-il sur France Bleu Normandie. "La mobilisation a payé, j'ai du mal à réaliser qu'il a fallu quasiment six mois pour en arriver là. Maintenant que c'est fait, on est content, on peut passer à autre chose".

Le maître d'apprentissage d'Adama Ballo affirme "qu'il est content, totalement soulagé". "Il n'a plus ce poids-là. L'avenir va s'éclaircir d'un coup et pour la période que l'on vit actuellement, c'est un beau cadeau de Noël", conclut Irwin Lafilé.

Parmi les soutiens d'Adama Ballo, on compte aussi Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la métropole de Rouen ou encore l'écrivain à succès Michel Bussi, habitant de Darnétal.

La préfecture de la Seine-Maritime ne fera pas appel de la décision du tribunal administratif.