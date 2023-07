La justice ordonne l’expulsion de 14 mobil-homes au camping de Cerbère

La mairie de Cerbère (Pyrénées-Orientales) vient de remporter son bras de fer, dans le conflit qui l’oppose à une quinzaine de propriétaires de mobil-homes, au sein du camping municipal. Le tribunal administratif de Montpellier ordonne l’expulsion "sans délai" de 14 propriétaires avec obligation de remettre les lieux en état. Si tel n'est pas le cas dans un délai de trois mois, ils devront payer une astreinte journalière de 50 euros. Et la municipalité pourra procéder à l'enlévement d'office des mobil-homes. Leur avocat indique qu’il va saisir la cour d’appel de Toulouse, mais cet appel n'est pas suspensif.

Depuis bientôt deux ans, la municipalité de cette petite station balnéaire de la Côte Vermeille souhaite « remettre de l’ordre » dans son camping municipal, situé dans une crique sauvage. Pendant plusieurs décennies, l’établissement semble avoir été géré de manière très permissive, ce qui a généré « un certain laisser-aller », explique le maire Christian Grau. A tel point que la préfecture aurait adressé un courrier à la municipalité, pour l’alerter sur le risque de cabanisation.

La mairie a donc fait rédiger un règlement intérieur « pour établir un cadre ». Il est demandé aux propriétaires de supprimer un certain nombre d’aménagements extérieurs comme des terrasses, des climatiseurs ou des auvents, remettre les branchements aux normes, et s’assurer que leur mobil-home est réellement mobile. Si ces nouvelles règles ont été acceptées par certains propriétaires, une quinzaine d’autres ont décidé d’entrer en résistance.

"On est en train de briser leur rêve"

Pour leur avocat, Maitre Bertrand Salquin, la démarche de la mairie n’est qu’un « prétexte tordu » pour chasser les résidents à l’année, « car la location saisonnière rapporte davantage ». « C’est la recherche du profit maximal : transformer un camping familial en une exploitation saisonnière avec des locations à la semaine », estime l’avocat.

« Mes clients oscillent entre l’effroi, la sidération et la désespérance : ce sont des gens de la classe moyenne qui défendent avant tout un mode de vie. Depuis 40 ans, ils viennent dans ce camping, ils y invitent leurs enfants, leurs petits-enfants, ils y organisent des anniversaires. On est en train de briser leur rêve », s'emporte Me Bertrand Salquin, alors que le tribunal vient de donner raison à la municipalité.

La municipalité de Cerbère dément toute volonté de transformer son camping municipal en établissement haut-de-gamme. Mais elle n’exclut pas d’avoir recours à une délégation de service public dans les prochaines années, pour ne plus assurer la gestion en direct. Sans piscine ni infrastructures importantes, il s’agit d’une des derniers « campings à l’ancienne » sur le littoral méditerranéen, proposant des emplacements pour tentes ou caravanes à des tarifs largement inférieurs aux autres établissements de bord de mer.

