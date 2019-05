La justice ordonne l'expulsion du cinéma Le Royal à Montpellier

Montpellier, France

Les occupants de l'ancien cinéma Le Royal à Montpellier, rue Boussairolles, doivent se préparer à la possible intervention des forces de l'ordre ces prochains jours. Le tribunal de grande instance ordonne ce mardi l'expulsion sans délai du bâtiment. Dans leur décision, les juges estiment que le droit de propriété prime sur le droit au logement, invoqué par les occupants. La propriétaire des lieux obtient donc gain de cause, elle qui réclamait une expulsion des lieux en urgence. Elle avait assigné en justice deux militantes lundi. Elles ont 15 jours pour s'opposer à la décision mais l'appel ne sera pas suspensif.

L'ancien cinéma de quartier, fermé il y a plus de six ans, avait déjà servi de squat en 2016 et 2017. Transformé en lieu alternatif, avec débats et concerts, il avait été évacué par les forces de l'ordre au bout de neuf mois. Il était à nouveau occupé depuis la fin avril par des militants d'extrême-gauche et des gilets jaunes, qui souhaitaient en faire une Maison du peuple.

La propriétaire est depuis plusieurs années en pourparlers avec un promoteur immobilier pour faire de cet ensemble une résidence de standing, à deux pas de la Comédie.

