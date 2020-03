La justice rejette la suspension des arrêtés anti-glyphosate de six communes de Seine-Saint-Denis

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le mardi 3 mars la demande de suspension des arrêtés anti-pesticides, pris ces derniers mois, par les maires de six communes de Seine-Saint-Denis, selon l'Agence France Presse.

C'est le préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait saisi le juge des référés pour demander l'annulation de ces textes adoptés par les communes de l’Île-Saint-Denis, Villemomble, Les Lilas, Montfermeil, Sevran et Saint-Denis. Mais pour le tribunal, "les produits phytopharmaceutiques visés par l'arrêté en litige, constituent un danger grave pour les populations exposées", justifiant les arrêtés des municipalités, même si cette prérogative relève normalement de la compétence du ministre de l'Agriculture.

Les six communes concernées vont donc pouvoir maintenir l'interdiction d'utiliser des herbicides contenant du glyphosate sur l'ensemble des espaces verts et des jardins, publics et privés, ainsi que pour l'entretien des routes départementales et communales.

En revanche, le juge des référés à ordonné la suspension des arrêtés pris par les maires de deux autres communes du département : Tremblay-en-France et de Stains, jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond. Le maire de Stains, Azzedine Taïbi (PCF) annonce qu'il va faire appel de la décision car "il en va de la santé des habitants", dit-il.