Granville, France

Le tribunal administratif de Caen a annulé en totalité le plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, notamment le projet d'aménagement des ports de Granville, par une délibération rendue mardi 25 septembre. La décision fait suite à plusieurs recours, notamment une requête de l'Association pour la promotion des ports de Granville, depuis longtemps opposée au projet.

Le projet prévoit l'aménagement de la rue des Isles et du quai Sud, avec un cinéma multiplex, des hôtels, un casino, des parkings souterrains et divers commerces et restaurants, ainsi qu'un atelier de réparation navale et une zone réservée aux pêcheurs. Selon les opposants au projet, "la zone technique pour les professionnels de la pêche passerait de 15 000 à 3 000 mètres carrés". Ils dénoncent un port dénaturé et "vendu à l'industrie touristique".

Le projet du port n'est "pas impacté, ou alors à la marge"

Le tribunal a décidé que "la délibération du 29 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de Granville a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet du recours implicite formulé le 31 juillet 2017, sont annulées." La commune devra verser 1500 euros de frais de justice à l'Association pour la promotion des ports de Granville.

Le projet portuaire n'est pas impacté, ou alors à la marge" - Dominique Baudry

La maire de Granville Dominique Baudry se dit "très déçue" par cette décision "sévère", mais assure que "le projet portuaire n'est pas en cause dans cette décision et n'est pas impacté, ou alors à la marge. On va voir ça en étudiant la décision dans le détail avec nos services d'urbanisme". La mairie va simplement selon elle "revenir au PLU de 2008 dans le cadre duquel le projet portuaire est tout à fait réalisable". "Ce recours est porté par un petit nombre de personnes qui bloquent depuis des années le développement de la ville de Granville", ajoute l'élue.

La mairie va faire appel

Le président du département de la Manche Marc Lefèvre se montre confiant sur le fait que le projet du port ne sera pas retardé par la décision de la justice. De son côté la mairie annonce qu'elle va faire appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Nantes.

"On continue à travailler. Cette décision ne va pas nous retarder dans nos travaux sur le projet" - Marc Lefèvre

Le projet portuaire prévoit, en plus de l'aménagement de la rue des Isles, 480 anneaux supplémentaires pour le port de plaisance actuellement très encombré, portant le total de places à 1470. Et l'aménagement de 1,7 hectares de terre-pleins gagnés sur la mer à disposition des pêcheurs, pour l'activité de carénage des bateaux de pêche. Un espace doit aussi être créé pour que les pêcheurs puissent rentrer plus tard, même après la fermeture des portes de l'écluse.