Pyrénées-Orientales : la justice saisie pour faire annuler l'interdiction de vente de piscines hors-sol

Depuis le 10 mai dernier, pour lutter contre la sécheresse historique que traverse le département, il n'est plus possible d'acheter une piscine hors-sol dans les Pyrénées-Orientales . Et si cette interdiction faisait tâche d'huile ? C'est justement pour l'éviter que la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) vient de saisir la justice pour faire annuler l'arrêté de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Dans un communiqué, la FPP écrit : "La Fédération des Professionnels de la Piscine dénonce fermement la communication dénigrante des pouvoirs publics et de certains élus locaux sur les piscines familiales ne tenant pas compte des réalités économiques et écologiques. Depuis l’annonce du Ministre de la transition écologique sur l’interdiction des piscines hors-sol dans les Pyrénées-Orientales, c’est l’ensemble du secteur de la piscine familiale qui est brutalement mis à l’arrêt dans toute la France. L’interdiction de vente des piscines hors sol est non seulement illégale, mais elle sera totalement improductive, car les clients se fourniront sur internet ou à l’étranger. C’est pourquoi la FPP vient d’engager un recours dans le but de faire annuler cet arrêté".

"60.000 emplois en danger", selon la FPP

La Fédération des Professionnels de la Piscine rappelle aussi que, selon elle, cette mesure met "en danger immédiat plus de 60.000 emplois sur tout le territoire. Même s’ils sont prêts à prendre part à l’effort nécessaire, les professionnels du secteur tiennent à rappeler que les 3 millions de bassins installés en France ne représentent que 0,15 % de l’utilisation de l’eau au niveau national soit environ 40 millions de m3 par an. Sur ces 0,15%, le remplissage des nouveaux bassins sur une année ne représente que 0,02 % des usages de l’eau en France et les piscines sont stigmatisées en permanence, semant le doute dans l’esprit des Français".