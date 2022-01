La justice suspend l'arrêté rendant obligatoire le port du masque à l’extérieur en Mayenne

La Préfecture de la Mayenne doit revoir sa copie. Le tribunal administratif de Nantes suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2022 rendant obligatoire le port du masque à l’extérieur en Mayenne. Un arrêté pris le 31 décembre 2021 pour l'ensemble des lieux et espaces publics pour les personnes âgées de onze et plus.

Dans son ordonnance le juge des référés du tribunal ne conteste pas le bien-fondé de l'obligation du port du masque dans notre département. "La situation épidémiologique en Mayenne, caractérisée par de très forts taux d’incidence et de positivité et une circulation très active du virus, était de nature à justifier que soit imposée une obligation de port du masque en extérieur" explique-t-il.

"Une atteinte disproportionnée" à la liberté individuelle

Mais le Tribunal Administratif de Nantes estime que le périmètre de cette obligation, c'est à dire dans toutes les communes mayennaises, "ne prenait pas suffisamment en compte les caractéristiques propres des zones assujetties au port du masque et ne distinguait en particulier pas, au sein de ces zones, les secteurs de plus faible fréquentation susceptibles de relever d’une exemption". Le juge explique aussi que cette mesure, en l'état, "portait à la liberté individuelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département une atteinte disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu".