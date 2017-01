La justice va-t-elle donner son feu vert aux éoliennes dans le Ligueillois?

L'inquiétude grandit à Vou et La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. La justice administrative pourrait donner cette semaine l'autorisation d'implanter cinq éoliennes sur les deux communes du ligueillois, alors que le préfet de région avait mis son véto.

On va connaitre dans le courant de la semaine le jugement du tribunal administratif d'Orléans sur le projet d'installation de cinq éoliennes sur les communes du Ligueillois : Vou et La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Le projet avait reçu un avis négatif de la part du préfet de région. Le promoteur VolksWind a saisi la justice, pour casser cet arrêté préfectoral. Les élus tourangeaux ne sont pas très optimistes sur la décision du tribunal d'Orléans. Ils s'appuient notamment sur les déclarations du rapporteur public qui, à l'audience, a critiqué l'arrêté pris par le préfet de région. Dans la grande majorité des cas, la justice administrative suit les recommandations du rapporteur public.

Une affaire qui peut aller jusqu'à la cour de cassation

A Vou, à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin et dans les 8 autres communes alentours, on est donc inquiet. D'autant que si le tribunal administratif donne raison au promoteur, il faudra faire appel. Une procédure longue et coûteuse, entre 6.000 et 7.000 euros en frais d'avocat, "difficilement tenable pour une commune de 230 habitants" dit le maire de Vou, "alors qu'en face, le promoteur a une batterie d'avocats".

Le promoteur Volkswind est un rouleau compresseur financier. Jean-Marie Vannier, le maire de Vou

Les habitants des dix communes concernées ont pourtant opposé une fin de non-recevoir à ce projet de cinq éoliennes de 140 mètres de haut. Même chose pour les Bâtiments de France qui contestent la localisation où il y a des châteaux et des monuments historiques.