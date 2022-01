La laboratoire NovAliX va reprendre le site Sanofi de Strasbourg

Sanofi a trouvé un repreneur pour son site de Strasbourg. C'est l'entreprise NovAliX, spécialisée dans la recherche préclinique, qui va en faire son siège social et son laboratoire principal

Il y a deux, quand Sanofi avait exprimé sa volonté de se séparer de son site strasbourgeois, les salariés avaient fait part de leur inquiétude. Sanofi voulait supprimer un millier de postes en France sur trois ans et se séparer de son unité recherche et développement pour la transférer à Vitry-sur-Seine, en région parisienne.

Finalement, Sanofi annonce ce jeudi avoir trouvé un repreneur pour son site alsacien de recherche et développement en immuno-oncologie.

Ce sera finalement l'entreprise NovAliX. Selon les syndicats, une quinzaine des 56 salariés en CDI de Sanofi Strasbourg seront repris. Une quinzaine d'autres partiront en pré-retraite. 5 ou 6 quitteront Strasbourg pour rester chez Sanofi, dans d'autres villes.

Selon la CFDT de Sanofi, des discussions et aménagements sont par ailleurs toujours en cours pour d'autres salariés.

NovAliX veut dit-elle, accélérer son développement par la reprise de ce site, avec de nouvelles capacités en biologie et en pharmacologie. L'entreprise emploie pour l'instant environ 200 personnes.

NovAliX veut implanter sur le site de Sanofi son siège social et son laboratoire de recherche principal. Et développer également des activités d'innovation médicale et thérapeutique, grâce à la "cryo-microscopie", une méthode d'observation des molécules couplée à l'imagerie 3D.