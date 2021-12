La laïcité est à l'honneur au lycée des Marcs d'Or de Dijon

Comment définir la laïcité ? La question fait débat dans la société. D'après la loi, "la laïcité implique la neutralité de l'Etat et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions."

Deux grandes visions pour l'appliquer s'opposent en France : soit il ne faut aucun signe religieux ostentatoire dans l'espace public, soit tous les signes peuvent être affichés indifféremment.

Comment enseigner cette notion aux jeunes ? Au lycée des Marcs d'Or, on a choisi le débat entre les élèves et les adultes, en plus de projets à long terme.

Le Mur de la laïcité

Le premier projet dévoilé est un "mur de la laïcité". Les élèves, en partenariat avec le Conseil de Vie Lycéenne (CVL), ont inscrit sur des post-it bleu blanc rouge des mots en rapport avec la laïcité. On peut y lire "humanité", "libre", "conscience", "partage" ou encore "valeur".

Pour Maud, membre du CVL, c'était important que les élèves expriment leur propre définition du concept. "On utilise la laïcité au quotidien sans même le savoir. Au lycée, tout le monde à des racines et une religion différentes, on parle beaucoup de nos pratiques, comme par exemple le fait de fêter Noël ou pas. La laïcité comme on la voit permet de nous rassembler."

Le "mur de la laïcité" est contitué de post-it, sur lesquels les élèves ont inscrit des mots en rapport avec la laïcité © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Une vision qui n'est pas forcément la même que celle des adultes du lycée selon elle, ce qui est une bonne chose pour Johanna Sfeir-Thomazo, conseillère principale d'éducation. "Le lycée est là pour donner un lieu de débat neutre. On veut que les jeunes développent cette réflexion et qu'ils nous partagent leurs idées."

Le personnel du lycée accompagne ainsi les jeunes en leur faisant écouter des podcast de France Culture sur le sujet, en leur faisant fabriquer une fresque ou encore en leur faisant travailler sur des pièces et écrits à ce propos.

Une charte simplifiée de la laïcité

Le lycée des Marcs d'Or accueille aussi des élèves étrangers. Certains viennent de Sierra Leone, d'autres d'Europe de l'Est. Il était important de les inclure dans les discussions concernant la laïcité, car ce concept n'existe pas forcément dans leur pays. La vingtaine d'élèves a alors créé une charte simplifiée de la laïcité pour comprendre cette notion française et l'enrichir de leurs expériences.

"Le premier article est "La laïcité protège des pressions politiques et religieuses" c'est intéressant car cela résonne avec l'histoire de ces jeunes", explique leur professeure encadrante. "Ils ont très vite compris ce qu'était l'athéisme et la laïcité française, mais ils ont pointé du doigt des choses que nous ne percevons pas. Par exemple, ils ont demandé pourquoi elle ne faisait pas partie de notre devise "Liberté, Egalité, Fraternité" alors qu'elle est sensée être appliquée partout elle aussi. C'est très enrichissant d'avoir ce point du vue."

Au total, 300 élèves sont mobilisés dans ce lycée pour travailler sur des projets liées à la laïcité tout au long de l'année.