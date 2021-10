La laiterie Chavegrand de Maison-Feyne tourne avec 20 travailleurs étrangers et réfugiés

Chavegrand, c'est 120 000 fromages chaque jour grâce à la collecte sur 7 départements de 60 millions de litres de lait de vache, et 7 millions de litres de lait de chèvre. L'effectif actuel est de 120 salariés dont 20 (19 afghans et 1 soudanais) qui sont des réfugiés au statut reconnu par la France.

Les travailleurs étrangers et Chavegrand, c'est une longue histoire

"Sans eux, nous aurions bien du mal à tourner". La phrase est signée du patron Jean-Claude Chavegrand. "J'ai commencé ma carrière avec un travailleur espagnol; J'ai aussi connu des portugais qui avaient traversé à pied la frontière dans les Pyrénées. L'un d'eux est encore là après 51 ans de travail..." L'émotion de Jean Claude Chavegrand est palpable, lui qui concède que ce réfugié et lui arrêteront sans doute en même temps leur carrière.

Farid le premier arrivé

Cela fait maintenant deux ans et demi que les travailleurs afghans ont trouvé du boulot chez Chavegrand. Le premier d'entre eux, c'est Farid 34 ans obligé de quitter son pays l'Afghanistan bien avant le retour des talibans. "Je suis arrivé en Creuse en 2016; j'ai obtenu les papiers en 2018 et depuis je travaille ici. Je suis très heureux car je m'occupe d'une machine à l'emballage. Tout le monde ici est très gentil avec moi."

Pour le patron , Jean-Claude Chavegrand, Farid est un exemple. "Il est le premier arrivé; il s'est plu et a encouragé ses compatriotes à le rejoindre; quand j'ai quelque chose à leur dire, Farid me sert d'intermédiaire. Tous les afghans sont inquiets car leur famille est restée au pays. Ils les ont encore au téléphone. Cette situation fragile fait qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. C'est dommage, car je suis prêt à leur faire suivre une formation et à les embaucher en CDI." Il est vrai que ce n'est pas tous les jours que l'on trouve "des employés qui font 30 kilomètres aller et retour à 2 sur une mobylette pour venir travailler sur le quart du matin comme sur celui de l'après-midi!"

Pour l'instant les travailleurs afghans sont tous en intérim. C'est leur agence qui s'occupe de tous les papiers et qui donc sécurise l'entreprise Chavegrand qui n'a pas à gérer les autorisations de vivre et de travailler en Creuse.