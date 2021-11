La Landaise Hélène Darroze annonce la mort de son père

Son nom restera lié à l'univers de la gastronomie et de l'armagnac : le Landais Francis Darroze est mort. Ce sont ses enfants, la cheffe étoilée Hélène Darroze et le négociant en armagnac Marc Darroze qui l'annoncent ce lundi 8 novembre. Francis Darroze avait été le chef et gérant du restaurant familial de Villeneuve-de-Marsan (Landes), créé par son grand-père en 1895. Il s'était aussi lancé dans le négoce d'armagnac dans les années 70. Ses obsèques auront lieu ce mardi 9 novembre à 15 heures à l’église de Villeneuve-de-Marsan et son inhumation est prévue dans la foulée au cimetière de Roquefort.

Sur Facebook, son fils Marc rappelle que son père avait créé "la société des Bas Armagnacs Francis Darroze au début des années 70, tout en continuant son activité de restaurateur, cuisinier, hôtelier, qu’il aimait tant". Il salue un "homme visionnaire", "son amour pour la gastronomie du sud ouest et pour l’Armagnac". Sa fille, Hélène Darroze, a publié un hommage à son père sur Instagram.

