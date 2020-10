La langue occitane en danger, alerte l'Office public de la langue occitane

Moins d'un habitant d'Occitanie sur quinze parle Occitan. La langue est en danger, comme la vingtaine d'autres langues régionales parlées en France. Ce samedi est une grande journée de mobilisation pour la défenses des langues régionales.

Pour qu'elles survivent, l'UNESCO estime qu'il faudrait qu'un tiers des habitants la parlent. Or l'Office public de la langue occitane (OPLO) passe un cri d'alarme, car en dix ans, la situation a empiré pour l'occitan.

Et malgré près de 500.000 locuteurs, sans une vraie politique d'enseignement, elle risque de disparaître. L'enjeu aujourd'hui pour Charline Claveau, la présidente de l'office de la langue occitane, est de parvenir à dépoussiérer l'image de l'Occitan. "On est toujours quand même beaucoup dans des représentations un peu folkloriques, regrette-elle. Les représentations ne doivent pas seulement être une affaire de musées, une affaire de patrimoine. Le plus important, c'est évidemment de développer l'enseignement à l'école, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand on propose cet enseignement bilingue les parents sont demandeurs. Le principal problème que l'on a pour développer cette offre d'enseignement, en fait, ce n'est pas la demande. Le principal problème que l'on a, c'est le manque d'enseignants. Et donc, nous, les collectivités territoriales, on a une politique assez forte, presque une politique d'aménagement du territoire".

Qui parle Occitan aujourd'hui ?

L'office public a interrogé 8.000 occitans pour faire l'état des lieux de la langue, et répondre à cette question : qui, aujourd'hui, parle encore Occitan ? Une question cruciale, car une langue, c'est d'abord de la transmission faite par les parents ou les grands-parents. Or ce que constate l'étude, c'est que ceux qui parlent Occitan le transmettent peu à leurs enfants, seuls 1/3 le font.

La situation pourrait même s'aggraver dans les prochaines décennies si rien n'est fait : l'étude dresse un portrait type vieillissant des personnes qui parlent occitan. Elles ont en moyenne 66 ans, habitent pour plus de la moitié à la campagne, avec dans tout ça une particularité notable, sept locuteurs de l'Occitan sur dix sont des hommes. La langue est surtout parlée dans la sphère privée, à 79%, et surtout dans la presse.

Mais l'enquête montre aussi que la demande existe : sept personnes sur dix sont favorables au développement du bilinguisme dans l'espace public, par des panneaux de signalisation en deux langues par exemple, ou au développement de l'occitan des les médias et à l'école.

La défense des langues régionales est au cœur de dizaines de rendez-vous ce samedi 10 octobre. À Montpellier réunion publique à la salle municipale Pelloutier ancienne maison des syndicats à 11h puis défilé jusqu'à l'esplanade à partir de midi, rassemblement musical et poétique A Béziers rassemblement au théâtre municipal dès 9 h