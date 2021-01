La lassitude des Sarthois face aux hésitations du gouvernement sur un possible reconfinement

La question est sur toutes les lèvres. Serons-nous bientôt reconfinés ou non ? Pour le moment, toujours pas de fumée blanche. L'Elysée et le gouvernement tergiversent alors que le corps médical et le Conseil scientifique se font de plus en plus pressant pour un reconfinement.

Et si reconfinement, quelle forme prendra-t-il ? "Très serré" comme au printemps 2020, une version moins stricte comme à l'automne ou alors un confinement qui ne concernerait que les personnes âgées et à risque ? Là aussi l'incertitude demeure. De même pour les écoles. Faut-il les fermer ou bien les laisser ouvertes ?

Bref, beaucoup de points d'interrogation alors que l'acceptation sociale de ces mesures semble diminuer partout en Europe. En France, selon un sondage IFOP - Fiducial en date du 14 janvier, 55% des Français seraient ainsi contre un nouveau confinement alors qu'ils étaient pour à 80% au printemps.

Ne pas savoir c'est pire que d'être confinés

Dans ce contexte, cette absence de décision commence à lasser les Sarthois, qui aimeraient être fixés comme l'explique Ludivine, maman d'un petit garçon de 4 ans. "Il ne faut pas nous laisser dans le suspense. On ne sait pas sur quel pied danser. Les enfants nous demandent "est-ce qu'on va aller à l'école ?" parce que pour eux cela a été un traumatisme le premier confinement et on ne sait pas quoi leur répondre. On reste dans le vague. Finalement, ne pas savoir c'est pire que d'être confinés".

C'est le flou depuis le début

Un manque de clarté qui s'ajoute à la longue liste des griefs à l'encontre du gouvernement estime Michel, retraité. "C'est le flou depuis le début. D'abord il y a eu les masques, puis les tests, la vaccination et maintenant on ne sait pas si on va être reconfinés ou pas. Le gouvernement ne nous dit rien. C'est le flou quoi"

Mais pour Alain, ces reproches ne sont pas justifiés et il prône la patience et la confiance. "Moi je suis pour les décisions réfléchies, pas pour le catégorique. J'écoute les scientifiques et je fais confiance à l'Etat. Mais cela peut exaspérer certaines personnes, je le comprends". Car les mois passant et les vagues se succédant, la fatigue et la lassitude s'installent constate Marie. "Cela pèse sur tout, le moral et le physique. Moi, cela fait un an que je n'ai pas pu embrasser mes petits enfants. Et quand on a perdu des gens qu'on aimait et qu'on a pas pu... (soupir). C'est vrai que c'est pesant. Très pesant".

Et à défaut de savoir quelle sera la décision du gouvernement, les Sarthois aimeraient au moins savoir quand celui-ci la prendra.