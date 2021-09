La LDH craint le démantèlement illégal d'un camp de Roms de Montpellier

Ce lundi 6 septembre 2021, la Ligue des droits de l'homme exprime ses craintes. Selon elle, le Préfet voudrait démanteler un camp de Roms de Montpellier au cours de la semaine. Or, selon elle, cette action est illégale.

Plusieurs associations montpelliéraines de lutte des droits de l'homme et une trentaine d'habitants du camp, venus devant l'Hôtel de Ville pour tenter de faire réagir la mairie

La Ligue des droits de l'homme exprime ses craintes, ce lundi 6 septembre 2021. Selon elle, le Préfet de l'Hérault prévoit de démanteler, cette semaine, le camp de Roms situé à côté du Zénith de Montpellier. Mardi dernier, Hugues Moutouh a annoncé qu'il allait évacuer la quinzaine de camps de Montpellier. La LDH, soutenue par d'autres organisations de Montpellier* est inquiète : démanteler le camp du Zénith est pour elle illégale.

Une demande de la mairie nécessaire

"Le Préfet ne peut pas s'auto-saisir, il n'est pas là pour faire le cow-boy : il ne peut agir que sur décision de la mairie", explique Sophie Mazas, responsable de la Fédération de la LDH de l'Hérault. L'avocate précise qu'il ne peut en être autrement car, premièrement, ces terrains appartiennent à la Ville, et deuxièmement, il n'y aurait pas lieu d'agir dans l'urgence car il n'y a ni de péril imminent, ni d'arrêté du maire sur des questions sanitaires.

Pour autant, la mairie n'a pas répondu aux sollicitations que la LDH lui adresse depuis samedi dernier. Elle n'infirme ni ne confirme avoir demandé au Préfet d'agir. Et ce qui étonne et inquiète Sophie Mazas, c'est que tout porte à croire que la mairie ne souhaite pas démanteler ce camp.

Aucune communication de la part de la mairie

"Récemment, il y a eu un accord tripartite entre l'Etat, la mairie et les habitants du camp pour mettre à disposition des sanitaires, poursuit Sophie Mazas. On ne fait pas une politique d'accès aux sanitaires pour tout casser après. Par ailleurs, les enfants sont scolarisés. On voit bien que la mairie travaille pour sortir les habitants de la précarité!"

Sophie Mazas, responsable de la Fédération de la Ligue des Droits de l'Homme, demande à la mairie de se positionner clairement Copier

La LDH demande à la mairie d'afficher une position claire. "Si la mairie ne réagit pas, le Préfet pourrait considérer que c'est un blanc-seing", craint Sophie Mazas. En attendant, les habitants du camp sont très inquiets. Une centaine de famille habitent sur ce camp créé en 2010.

*Notamment la Cimade

à lire aussi Les deux campements de Roms du Mas rouge démantelés à Montpellier